Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, якою визначив порядок реєстрації безробітних, нарахування та виплату допомоги по безробіттю під час війни.

21 березня 2022 року Міністерство економіки повідомило, що українці можуть подати заяву про надання статусу безробітного через мобільний додаток чи портал Дія.

Як стати на облік в центрі зайнятості та отримати статус безробітного через Дію, дізнавалися Факти ICTV.

Які послуги пропонує Дія

У розділі Допомога по безробіттю українці можуть:

подати заяву про надання статусу безробітного;

поновити статус безробітного;

подати заяву про призначення чи поновлення допомоги по безробіттю.

Допомога буде виплачуватися після реєстрації. Це допоможе значно спростити процедуру під час війни і охопити якомога більше безробітних українців.

Раніше для цього потрібно було реєструватися безпосередньо в центрі зайнятості.

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Як стати на облік в центр зайнятості онлайн

Під час воєнного стану, щоб стати на облік необхідно мати електронний підпис (кваліфікований електронний підпис):