Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 77 день війни
Вбили Вбили
226 дітей
Поранили Поранили
>417 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
2 060 дорослих
Факти / Україна / Суспільство

Зеленський нагородив посмертно заступника командувача ВМС званням Героя України

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Зеленський нагородив посмертно заступника командувача ВМС званням Героя України

Президент Володимир Зеленський нагородив полковника Військово-морських сил Збройних сил Ігоря Бедзая званням Героя України посмертно. Він удостоєний найвищою державною нагородою – орденом Золота зірка.

Про це йдеться в указі глави держави Володимира Зеленського №327/2022 від 11 травня 2022 року, опублікованому на офіційному сайті Офісу президента.

– За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народу постановляю: надати звання Герой України з удостоєнням ордена Золота Зірка Бедзаю Ігорю Володимировичу – полковнику (посмертно), – йдеться у документі.

У понеділок, 9 травня, офіцер Військово-морських сил загинув в українському небі. У гелікоптер Мі-14, в якому він летів для виконання бойового завдання, влучила ворожа ракета.

Звання Герой України — державна нагорода та найвищий ступінь відзнаки, яке надають громадянам України за здійснення визначного героїчного вчинку або видатного трудового досягнення.

Зараз дивляться

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка