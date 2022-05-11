Зеленський нагородив посмертно заступника командувача ВМС званням Героя України

Президент Володимир Зеленський нагородив полковника Військово-морських сил Збройних сил Ігоря Бедзая званням Героя України посмертно. Він удостоєний найвищою державною нагородою – орденом Золота зірка.

Про це йдеться в указі глави держави Володимира Зеленського №327/2022 від 11 травня 2022 року, опублікованому на офіційному сайті Офісу президента.

– За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народу постановляю: надати звання Герой України з удостоєнням ордена Золота Зірка Бедзаю Ігорю Володимировичу – полковнику (посмертно), – йдеться у документі.

У понеділок, 9 травня, офіцер Військово-морських сил загинув в українському небі. У гелікоптер Мі-14, в якому він летів для виконання бойового завдання, влучила ворожа ракета.

Звання Герой України — державна нагорода та найвищий ступінь відзнаки, яке надають громадянам України за здійснення визначного героїчного вчинку або видатного трудового досягнення.