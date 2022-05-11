ЗСУ передали електробайки ELEEK Atom: характеристики та особливості

Збройні сили України отримали партію електричних велосипедів ELEEK Atom. Ці електробайки були створені спеціально для армії з урахуванням побажань військових.

Про це повідомив заступник голови правління Української асоціації учасників ринку електромобілів Вадим Ігнатов.

Насамперед нову версію обладнали виходом на 220 В, придатним до будь-якого штатного зарядного пристрою. Це дозволить бійцям не брати до рейдів додаткові павербанки.

Факти ICTV розповідають про характеристики та особливості електричних велосипедів ELEEK Atom.

Електробайки ELEEK Atom створювалися не з нуля, це похідна відомого Atoma. Новий ELEEK Atom — швидкісний електричний велосипед підвищеної прохідності.

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Особливості електричного велосипеда ELEEK Atom

Цей транспорт має низку переваг порівняно з традиційними мотоциклами. Електровелосипеди значно тихіші і менше важать, тому їх легко вантажити в транспортні машини.

Максимальна швидкість до 90 км/год.

На одному заряді електричні велосипеди можуть проїжджати 100-150 км.

Електровелосипеди обладнані USB-портом та виходом на 220 В.

В моделі посилена підвіска та шини для бездоріжжя.

Передбачено функцію контролю температури батареї.

Технічні характеристики ELEEK Atom

Потужність двигуна — 3 000 Вт (4 к/с.),

Максимальна швидкість — 90 км/год,

Запас ходу — 100-150 км,

Час повної зарядки — 5 год.

Вартість електробайка українського виробництва коштує приблизно 127-133 тис. грн. Сьогодні іде збір коштів на наступну партію такої техніки.

Джерело: Вадим Ігнатов

Фото: Вадим Ігнатов