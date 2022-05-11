ЗСУ передали електробайки ELEEK Atom: характеристики та особливості

Збройні сили України отримали партію електричних велосипедів ELEEK Atom. Ці електробайки були створені спеціально для армії з урахуванням побажань військових.
Про це повідомив заступник голови правління Української асоціації учасників ринку електромобілів Вадим Ігнатов.
Насамперед нову версію обладнали виходом на 220 В, придатним до будь-якого штатного зарядного пристрою. Це дозволить бійцям не брати до рейдів додаткові павербанки.
Факти ICTV розповідають про характеристики та особливості електричних велосипедів ELEEK Atom.
Електробайки ELEEK Atom створювалися не з нуля, це похідна відомого Atoma. Новий ELEEK Atom — швидкісний електричний велосипед підвищеної прохідності.
Особливості електричного велосипеда ELEEK Atom
Цей транспорт має низку переваг порівняно з традиційними мотоциклами. Електровелосипеди значно тихіші і менше важать, тому їх легко вантажити в транспортні машини.
- Максимальна швидкість до 90 км/год.
- На одному заряді електричні велосипеди можуть проїжджати 100-150 км.
- Електровелосипеди обладнані USB-портом та виходом на 220 В.
- В моделі посилена підвіска та шини для бездоріжжя.
- Передбачено функцію контролю температури батареї.
Технічні характеристики ELEEK Atom
- Потужність двигуна — 3 000 Вт (4 к/с.),
- Максимальна швидкість — 90 км/год,
- Запас ходу — 100-150 км,
- Час повної зарядки — 5 год.
Вартість електробайка українського виробництва коштує приблизно 127-133 тис. грн. Сьогодні іде збір коштів на наступну партію такої техніки.
Джерело: Вадим Ігнатов
Фото: Вадим Ігнатов