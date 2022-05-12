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Факти / Україна / Суспільство

Це не війна – це бійня: родичі воїнів із Азовсталі просять Ердогана допомогти з екстракцією

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Це не війна – це бійня: родичі воїнів із Азовсталі просять Ердогана допомогти з екстракцією

Родини українських військовослужбовців, котрі перебувають наразі в оточенні російськими військами на Азовсталі у Маріуполі, просять світову спільноту сприяти проведенню процедури екстракції.

Зокрема, вони попросили президента Туреччини Реджепа Ердогана стати посередником у звільненні заблокованих військових. Серед захисників Маріуполя багато поранених, котрі потребують термінової допомоги.

Дружина військового з полку Азов Наталія Зарицька разом із сином закликала до дій. Її чоловік веде хроніку війни, щодня роблячи нотатки, які надсилає дружині.

— Ми знаємо, що відбувається на Азовсталі. Там сотні поранених, які перебувають без рук і ніг та без знеболювального. Вони помирають від елементарних поранень. Але є і важкопоранені. Це агонія, біль та нелюдські умови.

Обстріли ведуться з моря, повітря, землі. Сьогодні Маріуполь — це найбільша рана на тілі світу, це найбільша трагедія XXI століття, — заявила жінка під час брифінгу.

За її словами, на Азовсталі є люди різних національностей, релігій, статі.

— Росія так само, як начепила всім українцям ярлик бандерівців, так само чіпляє ярлик неонацистів на наших бійців. Але це неправда!.. У явища є причина, а є привід. І Росія знайшла такий, що нібито вона бореться тут з нацистами. Насправді ж є причина, що полк Азов, усі наші захисники – це боєздатні структурні підрозділи, які давали і дають гідну відсіч окупантам, – заявила Зарицька.

Батько одного із бійців Євген Сухарніков сказав, що його син перебуває просто зараз “у пеклі” на Азовсталі.

— Те, що зараз там відбувається, це не війна – це бійня, це порушення будь-яких конвенцій, це просто знищення оточених людей… І ми вимагаємо екстракції. Ми наголошуємо на екстракції наших людей, бійців гарнізону, з Азовсталі разом з пораненими та з тілами полеглих побратимів.

Зараз дивляться

Він наголосив, що така процедура вже мала місце в історії під час Другої світової війни. За його словами, є й сучасний приклад у Сирії, “де час від часу ця процедура теж відбувається, до речі, з долученням Росії”.

Наразі ведуться дуже складні перемовини щодо евакуації важкопоранених бійців з Азовсталі в обмін на полонених росіян. За словами Ірини Верещук, йдеться лише про 38 важкопоранених бійців.

Фото: Азов

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Джерело: Укрінформ

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