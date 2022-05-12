Родини українських військовослужбовців, котрі перебувають наразі в оточенні російськими військами на Азовсталі у Маріуполі, просять світову спільноту сприяти проведенню процедури екстракції.
Зокрема, вони попросили президента Туреччини Реджепа Ердогана стати посередником у звільненні заблокованих військових. Серед захисників Маріуполя багато поранених, котрі потребують термінової допомоги.
Дружина військового з полку Азов Наталія Зарицька разом із сином закликала до дій. Її чоловік веде хроніку війни, щодня роблячи нотатки, які надсилає дружині.
— Ми знаємо, що відбувається на Азовсталі. Там сотні поранених, які перебувають без рук і ніг та без знеболювального. Вони помирають від елементарних поранень. Але є і важкопоранені. Це агонія, біль та нелюдські умови.
Обстріли ведуться з моря, повітря, землі. Сьогодні Маріуполь — це найбільша рана на тілі світу, це найбільша трагедія XXI століття, — заявила жінка під час брифінгу.
За її словами, на Азовсталі є люди різних національностей, релігій, статі.
— Росія так само, як начепила всім українцям ярлик бандерівців, так само чіпляє ярлик неонацистів на наших бійців. Але це неправда!.. У явища є причина, а є привід. І Росія знайшла такий, що нібито вона бореться тут з нацистами. Насправді ж є причина, що полк Азов, усі наші захисники – це боєздатні структурні підрозділи, які давали і дають гідну відсіч окупантам, – заявила Зарицька.
Батько одного із бійців Євген Сухарніков сказав, що його син перебуває просто зараз “у пеклі” на Азовсталі.
— Те, що зараз там відбувається, це не війна – це бійня, це порушення будь-яких конвенцій, це просто знищення оточених людей… І ми вимагаємо екстракції. Ми наголошуємо на екстракції наших людей, бійців гарнізону, з Азовсталі разом з пораненими та з тілами полеглих побратимів.
Він наголосив, що така процедура вже мала місце в історії під час Другої світової війни. За його словами, є й сучасний приклад у Сирії, “де час від часу ця процедура теж відбувається, до речі, з долученням Росії”.
Наразі ведуться дуже складні перемовини щодо евакуації важкопоранених бійців з Азовсталі в обмін на полонених росіян. За словами Ірини Верещук, йдеться лише про 38 важкопоранених бійців.
Фото: Азов