Родини українських військовослужбовців, котрі перебувають наразі в оточенні російськими військами на Азовсталі у Маріуполі, просять світову спільноту сприяти проведенню процедури екстракції.

Зокрема, вони попросили президента Туреччини Реджепа Ердогана стати посередником у звільненні заблокованих військових. Серед захисників Маріуполя багато поранених, котрі потребують термінової допомоги.

Дружина військового з полку Азов Наталія Зарицька разом із сином закликала до дій. Її чоловік веде хроніку війни, щодня роблячи нотатки, які надсилає дружині.

— Ми знаємо, що відбувається на Азовсталі. Там сотні поранених, які перебувають без рук і ніг та без знеболювального. Вони помирають від елементарних поранень. Але є і важкопоранені. Це агонія, біль та нелюдські умови. Обстріли ведуться з моря, повітря, землі. Сьогодні Маріуполь — це найбільша рана на тілі світу, це найбільша трагедія XXI століття, — заявила жінка під час брифінгу.

За її словами, на Азовсталі є люди різних національностей, релігій, статі.

— Росія так само, як начепила всім українцям ярлик бандерівців, так само чіпляє ярлик неонацистів на наших бійців. Але це неправда!.. У явища є причина, а є привід. І Росія знайшла такий, що нібито вона бореться тут з нацистами. Насправді ж є причина, що полк Азов, усі наші захисники – це боєздатні структурні підрозділи, які давали і дають гідну відсіч окупантам, – заявила Зарицька.