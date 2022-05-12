До чого тут Одеса і Мономах: росіяни називають Путіна “старим маразматиком” за промову 9 травня

Росіяни діляться враженнями від промови Володимира Путіна на Червоній площі у Москві 9 травня та називають свого президента “старим маразматиком”.

Головне управління розвідки України оприлюднило перехоплення розмови окупанта зі своєю подругою, яке продемонструвало ставлення росіян до параду у 2022 році.

Військовослужбовець не може зрозуміти логіки проведення урочистостей: Через Covid парад скасували, а через війну – ні. Логічно…

Його подруга дає власний “аналіз” промови російського президента:

— Сьогодні Путін на параді віддав шану загиблим в Одесі у 2014. Він адекватний взагалі, ні? Його промова це якась жесть. До чого тут Одеса, Донбас, Суворов, Мономах і “Велика вітчизняна війна”? Коротше, після цього параду мене весь день ще трусило.

На що отримує пряму відповідь: Ну що ти хочеш. Старий маразматик.

Зараз дивляться

Далі окупант з дівчиною розмірковують, що Білорусь не приєднується до війни в Україні, бо Росії доведеться, за словами жінки, “ділити з кимось перемогу”. На що російський загарбник сумнівно відповідає: ага, перемогу, не про***ли б ми ще тут”.

У своїй промові 9 травня Путін жодного разу не вимовив слова Україна та нічого не згадав про знищений Маріуполь його військами. Факти ICTV підготували реакцію світу та ЗМІ на путінську промову на параді.

Джерело: ГУР Міноборони