Укрзалізниця опублікувала графік додаткових евакуаційних потягів на 12 травня 2022 року. За всіма змінами в розкладі стежте на сайті https://uz-vezemo.com/.

Розклад потягів

08.30 753 Харків-Пас – Львів

13.55 46/45 Лозова – Ужгород

15.06 15/16 Харків-Пас – Івано-Франківськ

18.53 21/22 Київ-Пас – Львів

19.27 795/796 Харків-Пас – Дніпро

21.16 164/163 Харків-Пас – Київ-Пас

21.43 7/8 Кропивницький – Одеса-Головна

Усі зміни в розкладі евакуаційних потягів Укрзалізниця оперативно публікує у своєму Telegram-каналі.

Для українців, які евакуювалися або хочуть виїхати з міст, де тривають активні бойові дії, Факти ICTV зібрали всю необхідну інформацію у спецтемі Допомога.

Тут ви знайдете інформацію про те, як виїхати за кордон, де отримати гуманітарну допомогу, як допомогти біженцям та ЗСУ.

Фото: Укрзалізниця