Фотографували місце ракетного удару: в Одесі затримали підозрюваних у співпраці з РФ

В Одесі затримали трьох жителів за підозрою у співпраці з країною-агресором. Чоловіки знімали на відео місце ворожого ракетного удару та переписувалися з російськими військовослужбовцями.

За даними Патрульної поліції Одеської області, у Київському районі міста один із підозрюваних здійснював фото- та відеофіксацію місця, куди нещодавно влучила ворожа ракета. Чоловік не мав з собою жодних документів, але він показував прескарти, які виявилися підробленими. Правоохоронці його затримали.

У середу, 11 травня, на в’їзді в Одесу затримали ще одного чоловіка, в автомобілі якого перебувала відеоапаратура. Нагадаємо, під час дії воєнного стану в Україні заборонено користуватися відеореєстратором.

Речниця Патрульної поліції Одеської області Алла Марченко зазначила, що підозрюваний чоловік не зміг надати будь-яких пояснень.

У Суворовському районі Одеси затримали порушника комендантської години. За інформацією слідства, у його телефоні знайшли переписку з російським військовим.

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Джерело: Патрульна поліції Одеської області

Фото: Патрульна поліція Одеської області