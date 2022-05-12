Команда Фактів тижня на ICTV запустила проєкт про європейську підтримку України

Факти тижня на ICTV запустили проєкт про європейську підтримку України.

Дайджест отримав назву Євротиждень і виходить щонеділі у рамках загальнонаціонального марафону.

Проєкт націлений показати, що стоїть за кожним євроцентом, що конкретно робить для українців кожен проєкт ЄС, як і де реалізується ця допомога.

Ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну діяло понад 200 проєктів, фінансованих ЄС.

Вони допомагали у різних секторах економіки та гуманітарної сфери: надавали консультації, фінанси, устаткування та обладнання. Все, що сприяло просуванню та реалізації реформ в Україні.

Після вторгнення РФ ця велетенська група підтримки Європейської Комісії, разом з Представництвом ЄС в Україні, переорієнтувала свою діяльність.

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Перед обличчям масової міграції українців та гуманітарних катастроф усі ресурси пішли на екстрену допомогу Україні – від облаштування центрів для біженців до надання техніки для розбирання завалів.

– Ми знаємо, що ЄС робить багато для нашої підтримки. Ми щодня чуємо, що допомоги йде багато. Але це загальні слова і цифри, нехай і багатомільйонні. Ми ж хочемо показати, що стоїть за кожним євроцентом. Що конкретно робить для українців кожен проєкт. Щодня. Про це наш Євротиждень, – говорить керівник редакції публіцистичних проєктів каналу ICTV Оксана Соколова.

Дайджест запущений у партнерстві з комунікаційним проєктом ЄС EU NEIGHBOURS east, і також буде містити інформацію про можливості та різноманітні програми підтримки для українців, які надає ЄС у ці непрості часи.

Посилання на перший випуск.