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Факти / Україна / Суспільство

Команда Фактів тижня на ICTV запустила проєкт про європейську підтримку України

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
Команда Фактів тижня на ICTV запустила проєкт про європейську підтримку України

Факти тижня на ICTV запустили проєкт про європейську підтримку України.

Дайджест отримав назву Євротиждень і виходить щонеділі у рамках загальнонаціонального марафону.

Проєкт націлений показати, що стоїть за кожним євроцентом, що конкретно робить для українців кожен проєкт ЄС, як і де реалізується ця допомога.

Ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну діяло понад 200 проєктів, фінансованих ЄС.

Вони допомагали у різних секторах економіки та гуманітарної сфери: надавали консультації, фінанси, устаткування та обладнання. Все, що сприяло просуванню та реалізації реформ в Україні.

Після вторгнення РФ ця велетенська група підтримки Європейської Комісії, разом з Представництвом ЄС в Україні, переорієнтувала свою діяльність.

Зараз дивляться

Перед обличчям масової міграції українців та гуманітарних катастроф усі ресурси пішли на екстрену допомогу Україні – від облаштування центрів для біженців до надання техніки для розбирання завалів.

– Ми знаємо, що ЄС робить багато для нашої підтримки. Ми щодня чуємо, що допомоги йде багато. Але це загальні слова і цифри, нехай і багатомільйонні. Ми ж хочемо показати, що стоїть за кожним євроцентом. Що конкретно робить для українців кожен проєкт. Щодня. Про це наш Євротиждень, – говорить керівник редакції публіцистичних проєктів каналу ICTV Оксана Соколова.

Дайджест запущений у партнерстві з комунікаційним проєктом ЄС EU NEIGHBOURS east, і також буде містити інформацію про можливості та різноманітні програми підтримки для українців, які надає ЄС у ці непрості часи.

Посилання на перший випуск.

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