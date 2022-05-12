Киянка Анастасія Лукашевич, яка з двома дітьми та батьками поїхала зі столиці, рятуючись від війни, до Німеччини, розповіла Фактам ICTV, як країна приймає українських біженців.

Українці прибувають, а житла в Німеччині мало

Якщо на початку березня, коли українці масово заїжджали до Німеччини, був хаос і розгубленість, то зараз все чітко і організовано, розповідає Анастасія.

Німці розробили алгоритм зустрічі українських біженців: майже на всіх вокзалах є спеціальні пункти допомоги українцям, багато волонтерів. Є два варіанти влаштуватися.

Перший – українців може взяти до себе німецька сім’я. Як це відбувається? Німці можуть просто прийти на вокзал або в пункт надання допомоги українцям і відразу забрати біженців до себе. Втім, і тут є свої нюанси.

Справа в тому, що в Європі, і в Німеччині особливо, криза власного житла існує вже давно. Німці живуть в орендованих маленьких квартирах. І це створює велике навантаження на тих, хто бере до себе українців.

Зараз дивляться

Німці сподіваються, що це на дуже короткий проміжок, що далі держава надасть людям якесь житло. Але держава фізично не може цього зробити.

Вони не можуть побудувати будинки за один день. А люди з України приїжджають тисячами. І вже очевидно, що Німеччина, так само, як і Польща, не витримує такого потоку.

У підсумку багато з тих, хто приїхав до Німеччини місяць тому, знову опиняються на вулиці. Німці не готові надати їм тривалий притулок, особливо великим сім’ям з дітьми та літніми людьми.

Інший варіант для українців – відразу після приїзду тимчасово розміститися в таборах для біженців.

Зовсім тимчасові табори – це, як правило, велика спортивна зала з якимись перегородками або без них. Там будуть просто матраци або якісь ліжка. Це перший розподільний пункт. Звідти людина може поїхати в сім’ю або в більш постійний вид табору, тобто в гуртожиток, де на сім’ю виділяють окрему кімнату.

Дуже складно, але реально знайти житло в Німеччині самостійно. У німців немає соціального житла, але, якщо воно підпадає під соціальні норми, держава буде відшкодовувати гроші.

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Як легалізувати своє перебування в Німеччині

Настя розповідає, всі мігранти після прибуття в країну повинні зареєструватися в спеціальних реєстраційних центрах. Німці розробили для українських переселенців окрему спрощену процедуру. Реєстрація – це доступ до соціального життя країни, медичної допомоги, до роботи.

Щодо фінансової допомоги українським біженцям, то в Німеччині виплачують €350-380 на дорослого, €250-280 на дітей щомісяця. Сума залежить від кожної землі, від того чи живе людина в таборі або в сім’ї. Її скасовують, коли людина влаштовується на роботу або може утримувати себе самостійно.

Українцям треба звикати до традиційної німецької бюрократії. Наприклад, щоб оформити банківський рахунок, прийти в зручний час у відділення банку, як в Україні, не можна. Спочатку потрібно записатися в електронну чергу на певний день, вільне вікно може бути і через тиждень. Відповідно всі формальні процедури можуть дуже розтягуватися в часі.

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Німецькі роботодавці зацікавлені в працівниках з України

Без знання мови знайти роботу в Німеччині реально, каже Анастасія. Наприклад, доглядальницею в будинок престарілих або офіціанткою. Ті, хто хоче працювати за фахом, повинні пройти спеціальну процедуру апробації, тобто підтвердити українські дипломи, скласти іспит на знання мови.

Процес тривалий, зараз у Німеччині вже дискутують над спрощенням процедури для українців.

Німеччина вже побачила, що українці вигідно відрізняються від інших біженців, тому створюють їм більш привілейовані умови, дозволяють працювати з першого дня реєстрації. Німці розуміють, що приїхали працьовиті люди, що вони не будуть сидіти на соціалці.

– У мене є довідка, яка дає мені можливість працевлаштуватися. Але я не знаю мови. Тому для мене набагато вигідніше її вивчити, щоб йти на більш кваліфіковану роботу, – говорить Анастасія.

Влаштувати дитину в німецький садок: місія нездійсненна

Настя мама двох дітлахів, і з навчальними закладами в Німеччині проблема. Старшу дочку в школу влаштуватися вдалося. А ось в німецький дитсадок потрапити нереально. Німці записують дітей відразу після народження в 20-30 садів.

Щоправда, тут намагаються щось вирішити, створюють групи суто для українських дітей. Тому є великий попит на українських вихователів і вчителів.

Німці відчувають провину за бездіяльність свого уряду

Киянка розповідає, німці до українців налаштовані дуже позитивно. Більшість засуджує німецький уряд за постійні загравання з Росією.

Німці визнають, що готові дорожче платити за бензин, аби не залежати від країни, яка влаштувала криваву бійню в центрі Європи.

Вони прагнуть всіляко допомогти, дружньо ставляться і до дітей, і дорослим. В силу можливостей намагаються створити максимально сприятливі умови для тих, хто був змушений через війну кинути свої будинки і звичне середовище проживання.

Фото: Анастасія Лукашевич