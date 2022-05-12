Мені все життя щось загрожує: Кім про популярність та ситуацію на Миколаївщині

Найоптимістичніший політик України Віталій Кім дав ексклюзивне інтерв’ю для Youtube-проєкту Україна на зв’язку.

Кім розповів про погрози, ставлення до популярності, ситуацію на Миколаївщині та можливий прорив росіянами Південного коридору до Придністров’я.

– Багато з нас народилися в Радянському Союзі, тому усі пам’ятають: якщо російська влада каже, що все добре в банку, треба йти знімати гроші. Тому я до їхніх планів ставлюся так: якщо кажуть, що будуть нападати, значить не будуть. Бо вони не повинні казати про свої наміри. Вони повинні про результати доповідати.

По-друге, вони збільшують свою присутність тут, але ці плани у них існували і раніше. А тоді передумов і можливостей у них було більше. Ми розраховуємо на наші ЗСУ. Ми допомагаємо нашій армії. Орки це розуміють і намагаються щось зробити, але час працює на нас, – зазначає Кім.