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Факти / Україна / Суспільство

Мені все життя щось загрожує: Кім про популярність та ситуацію на Миколаївщині

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
Віталій Кім, голова Миколаївської ОДА

Найоптимістичніший політик України Віталій Кім дав ексклюзивне інтерв’ю для Youtube-проєкту Україна на зв’язку.

Кім розповів про погрози, ставлення до популярності, ситуацію на Миколаївщині та можливий прорив росіянами Південного коридору до Придністров’я. 

– Багато з нас народилися в Радянському Союзі, тому усі пам’ятають: якщо російська влада каже, що все добре в банку, треба йти знімати гроші. Тому я до їхніх планів ставлюся так: якщо кажуть, що будуть нападати, значить не будуть. Бо вони не повинні казати про свої наміри. Вони повинні про результати доповідати.

По-друге, вони збільшують свою присутність тут, але ці плани у них існували і раніше. А тоді передумов і можливостей у них було більше. Ми розраховуємо на наші ЗСУ. Ми допомагаємо нашій армії. Орки це розуміють і намагаються щось зробити, але час працює на нас, – зазначає Кім.   

Повна версія інтерв’ю та більше ексклюзиву – за посиланням.

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