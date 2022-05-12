На Харківщині суддю викрили у співпраці з окупантами та підбуренні до цього колег

Оперативники Державного бюро розслідувань встановили, що після окупації одного з населених пунктів Харківської області очільниця місцевого суду особисто почала підготовку судової установи до співпраці з ворогом.

Підозрювана намагалася зібрати команду “однодумців” для поновлення роботи суду за російським законодавством.

— Вона активно закликала своїх підлеглих зрадити Україну і вже разом здійснювати так зване “судочинство” окупаційної влади. Підозрювана шукала підтримку і серед місцевих правоохоронців, яким пропонувала співпрацю з агресором, – йдеться у повідомленні ДБР.

Наразі слідчі ДБР повідомили їй про підозру в державній зраді за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

10 травня ДБР повідомило, що слідчі завершили розслідування щодо ексдепутата Іллі Киви у справі про його за антиукраїнські дії. Обвинувальний акт скерували до суду.

Зараз дивляться

Кива обвинувачується у державній зраді, пропаганді війни, посяганні на територіальну цілісність, закликах до захоплення державної влади та поширенні комуністичної символіки. Слідчі ДБР встановили, що екснардеп, перебуваючи на території РФ, взяв участь у одному з пропагандистських шоу на телебаченні РФ.