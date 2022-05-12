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Факти / Україна / Суспільство

Скоротить час перетину кордону: Україна та Польща спростили імпорт аграрної продукції

Юля Захарченко, редакторка стрічки
фермери аграрії

Україна та Польща домовилися про спрощення контрольних процедур для імпорту та експорту аграрної продукції. Міністр економіки України Юлія Свириденко зазначила, що це допоможе значно скоротити час перетину кордону.

Зокрема, польська сторона забезпечить цілодобову роботу ветеринарних і санітарних служб, яких переведуть на кордон. Уряди планують спростити лабораторні дослідження продукції, які можна буде здійснювати безпосередньо у місті призначення.

У Вінницькій ОВА наголосили, що Україні важливо забезпечення транзиту свинини, яловичини та баранини до інших країн через територію Польщі. Саме тому у Польщі планують усунути обмеження для торгівлі продукцією тваринного походження.

Міністр економіки України Юлія Свириденко додала, що сторони домовились ефективніше використовувати всі модальності для перевезень. Зокрема, йдеться про контейнерні перевезення через польські порти.

За останніми даними, Росія блокує українські порти, в яких перебувають судна з аграрною продукцією. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що зараз країна-агресор заблокувала 90 млн тонн агротоварів. Україна втрачає $170 млн щодня через заблоковані порти, а експортні можливості впали більш ніж наполовину.

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Фото: Depositphotos

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