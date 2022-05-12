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Факти / Україна / Суспільство

Тимошенко: Зарубіжні країни зголошуються бути кураторами для відновлення українських регіонів

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
Тимошенко: Зарубіжні країни зголошуються бути кураторами для відновлення українських регіонів

Закордонні партнери України наголошують, що вони готові долучатися до відновлення зруйнованих міст, насамперед – фінансово. Як повідомив заступник керівника Офісу президента в інтерв’ю телеканалу Рада, відповідні попередні переговори проходять практично щодня.

– Я думаю, що вже найближчим часом буде комюніке з результатами, і ми будемо переходити до іншого етапу відновлення. Зараз найголовніше – це забезпечити людей житлом, щоб вони могли жити в безпеці, щоб працювали комунальні служби, щоб вони могли доїхати дорогою, хай і через тимчасову переправу, але ж це питання як і гуманітарної допомоги, яка їде по цій дорозі, так і медичної складової, коли швидка допомога повинна доїхати до тієї чи іншої ОТГ. Цим ми і займаємося, щоб наша країна відновлювалася та жила, а наші військові перемагали на фронті, – сказав Тимошенко.

Він зазначив, що зараз триває робота з підготовки каталогів відновлення міст. Кожен регіон поділений на більше ніж 14 кластерів, це – інфраструктура зруйнована та пошкоджена, інфраструктура житлова, дорожня, соціальна, тобто школи та садочки, інфраструктура адміністративна та ще багато інфраструктурних об’єктів.

– Ми вже зібрали перші дані, наші аналітики їх обробляють, тому ще день-два і ми матимемо “персональні” каталоги кожної області, щоб президент України міг спілкуватися з іншими лідерами держав щодо шефства, – повідомив заступник керівника ОП.

За його словами, в ОП є повне розуміння того, що потрібно відбудовувати міста в іншому форматі.

Нагадаємо, що українські архітектори, планувальники, дослідники, дизайнери та інженери запропонували волонтерський проєкт довідника, в якому буде зібрано найкращі світові приклади якісних громадських просторів та описані правила їхнього створення.

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Фото: Офіс президента

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