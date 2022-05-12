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Факти / Україна / Суспільство

У Києві на Троєщині авто на швидкості влетіло у блокпост – є загиблі

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
ДТП в Києві

З понівеченого внаслідок ДТП автомобіля рятувальники деблокували тіла двох людей.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України.

– 11 травня о 20:39 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що на вул. Радунській, що у Деснянському районі столиці, сталася дорожньо-транспортна пригода, – йдеться у повідомленні.

Сталося зіткнення автомобіля Ford Focus із конструкцією тимчасово-обладнаного блокпосту на проїжджій частині дороги.

Рятувальники деблокували із понівеченого автомобіля тіла двох чоловіків, яких було передано слідчо-оперативній групі.

– Для того, щоб попередити можливе займання, рятувальники провели роботи щодо змивання палива з проїжджої частини дороги. На місці події було задіяно дві одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, – йдеться у повідомленні.

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