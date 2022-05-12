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Факти / Україна / Суспільство

Виплати деяким ВПО скасовують: яким категоріям і коли

Євгенія Шапоренко, журналістка розділу Lifestyle
Марина Лазебна

З травня скасовуються виплати внутрішньо переміщеним особам, які повернулися додому.

Про це повідомила очільниця Мінсоцполітики Марина Лазебна в ефірі національного телемарафону.

За її словами, виплати будуть отримувати лише ті ВПО, які проживають там, де зона бойових дій, і вони не можуть  повернутися додому. А також ті, у кого пошкоджене майно.

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– З травня виплати отримуватимуть ті, хто проживають у зоні бойових дій і не можуть повернутися. Або ті, у кого пошкоджене майно. Дуже багато людей, які два місяці перебували у наших безпечних регіонах, повертаються додому, повертаються до роботи, за що ми їм дякуємо. То ось таким людям виплати припинятимуться з травня.

Наприклад, умовно кияни, в яких не зруйнована домівка, перебувають у Львові, то їм виплати з травня зупинять, навіть якщо вони й надалі залишатимуться там.

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