Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 78 день війни
Вбили Вбили
226 дітей
Поранили Поранили
>417 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
2 060 дорослих
Факти / Україна / Суспільство

Вже немає житла: у Празі встановили намети для біженців з України

Наталя Жуковська, Журналістка Факти ICTV
Вже немає житла: у Празі встановили намети для біженців з України

У Празі встановили намети зі зручностями для тимчасового розміщення 150 біженців з України.

Наразі в країні знайшли прихисток майже 300 000 українців.

За словами мера столиці, у місті вже немає житлових приміщень для біженців з України. Тож, поки знайдуть житло люди вимушені ночувати на вокзалі на стільцях або у спеціальних вагонах з ромами.

Наразі влада Праги проблему планує вирішити шляхом встановлення тимчасового наметового містечка. До того ж це допоможе розв’язати проблему ромських біженців, які також перебувають на празькому вокзалі. Намети поставили у празькій Трої.

Читайте
Медична допомога в Чехії: де отримати страхування та купити ліки

У тимчасовому житлі передбачено 150 місць. За потреби намети можуть обігріватися.

Рятувальники використовували так звані військові намети. Кожен розміром шість на дев’ять метрів. Всередині розмістять розкладні ліжка. Також окремо передбачені зручності: душові, туалети та кухня.

Зараз дивляться

Варто зазначити, що Міністерство внутрішніх справ Чехії оприлюднило нововведення для біженців з України. Вони стосуються реєстрації іноземців та зміни адреси проживання.

Від початку травня скорочується термін реєстрації для новоприбулих біженців з України. Згідно з новими правилами, українцям необхідно зареєструватися в поліції у справах іноземців впродовж 3 днів після прибуття до Чеської Республіки.

Раніше біженці, які через російську агресію вимушено покинули свої домівки, мали на це 30 днів.

Раніше Факти ICTV розповідали, що всі українці, які прибули до Чехії після 24 лютого 2022 року, можуть працевлаштовуватися на офіційну роботу без спеціального дозволу. Наразі достатньо мати лише так звану візу толерантності. Як знайти роботу та подати заявку на отримання фінансової допомоги – читайте у матеріалі.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: Pixabay

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка