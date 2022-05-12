У Празі встановили намети зі зручностями для тимчасового розміщення 150 біженців з України.

Наразі в країні знайшли прихисток майже 300 000 українців.

За словами мера столиці, у місті вже немає житлових приміщень для біженців з України. Тож, поки знайдуть житло люди вимушені ночувати на вокзалі на стільцях або у спеціальних вагонах з ромами.

Наразі влада Праги проблему планує вирішити шляхом встановлення тимчасового наметового містечка. До того ж це допоможе розв’язати проблему ромських біженців, які також перебувають на празькому вокзалі. Намети поставили у празькій Трої.

У тимчасовому житлі передбачено 150 місць. За потреби намети можуть обігріватися.

Рятувальники використовували так звані військові намети. Кожен розміром шість на дев’ять метрів. Всередині розмістять розкладні ліжка. Також окремо передбачені зручності: душові, туалети та кухня.

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Варто зазначити, що Міністерство внутрішніх справ Чехії оприлюднило нововведення для біженців з України. Вони стосуються реєстрації іноземців та зміни адреси проживання.

Від початку травня скорочується термін реєстрації для новоприбулих біженців з України. Згідно з новими правилами, українцям необхідно зареєструватися в поліції у справах іноземців впродовж 3 днів після прибуття до Чеської Республіки.

Раніше біженці, які через російську агресію вимушено покинули свої домівки, мали на це 30 днів.

Раніше Факти ICTV розповідали, що всі українці, які прибули до Чехії після 24 лютого 2022 року, можуть працевлаштовуватися на офіційну роботу без спеціального дозволу. Наразі достатньо мати лише так звану візу толерантності. Як знайти роботу та подати заявку на отримання фінансової допомоги – читайте у матеріалі.