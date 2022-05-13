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Факти / Україна / Суспільство

РФ шантажем і погрозами змушує українських провайдерів підключитися до російських мереж

Юля Захарченко, редакторка стрічки
РФ шантажем і погрозами змушує українських провайдерів підключитися до російських мереж

Військовослужбовці країни-агресора шантажем та погрозами змушують українських провайдерів підключатися до російських мереж. РФ намагається приєднати український інтернет до підконтрольної ворожим спецслужбам системи, щоб контролювати онлайн-дії українців.

За даними Держспецзв’язку, загарбники не цураються жодних методів, вдаються до шантажу та погроз розправи над тими, хто відмовляється “співпрацювати” з маріонетковою владою Росії.

– Вільний доступ до інформації – одна з головних загроз для ворога на тимчасово окупованих територіях. Поки українці знають правду про перебіг війни – російська пропаганда не діє, – переконані у Держспецзв’язку.

Росія постійно намагається приєднати українські інтернет-мережі до власної, підконтрольної спецслужбам системи, щоб заблокувати доступ до українських ресурсів і повністю контролювати дії українців у мережі.

У Держспецзв’язку зазначили, що вранці 13 травня терористи з так званої Росгвардії РФ захопили приміщення Херсонської компанії Статус і відключили все комунікаційне обладнання. Зараз вони шантажують керівництво компанії тим, що заберуть все обладнання, якщо ті відмовляться підключатися до кримської мережі.

Такі дії є грубим порушенням міжнародного законодавства. Українська сторона фіксує всі подібні випадки та долучатиме їх для доказів до справ проти Російської Федерації у міжнародних інстанціях, наголосили у Держспецзв’язку.

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Фото: Pixabay

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