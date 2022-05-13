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Факти / Україна / Суспільство

Використовують карти 80-х років: спростовано фейки про технічні можливості армії РФ

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Використовують карти 80-х років: спростовано фейки про технічні можливості армії РФ

Прокремлівські найманці поширюють масові фейки про начебто переоснащення армії та флоту Російської Федерації “прогресивними зразками озброєння та техніки”. Насправді ж російські солдати користуються паперовими картами України 1980-х років.

У Центрі протидії дезінформації спростували фейки, які пишуть у російських ЗМІ. Зокрема, майже жоден зі збитих в Україні російських літаків не оснащений засобами ситуаційної обізнаності та цифрового управління боєм.

– Через низьку якість власних систем навігації на панелях приладів збитих російських Су-34 були виявлені приклеєні GPS-приймачі та паперові карти України 1980-х років. Основним танком рашистів залишається Т-72Б3, застарілий вже на момент їхнього випуску, – наголосили у ЦПД.

Витрати російського бюджету на війну в Україні кожного дня становлять понад $900 млн. Ці чинники спричинили спад рівня довіри громадян Російської Федерації до прокремлівської пропаганди.

За даними соціологічних опитувань, рівень довіри до телебачення у Росії знизився. Якщо 17 березня 33% респондентів називали телебачення джерелом інформації, якому вони довіряють найбільше, то вже 27 квітня так вважали лише 23% з-поміж опитаних.

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Фото: Dreamstime

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