Чому немає пального на АЗС та коли воно з’явиться – прогнози експерта

Неможливо за тиждень вирішити проблему з дефіцитом пального на АЗС і, навіть, за два тижні. Про це заявив директор центру дослідження енергетики Олександр Харченко в ефірі всеукраїнського марафону Єдині новини.

— До початку повномасштабного вторгнення ми отримували 80% нафтопродуктів з Білорусі та Росії так чи інакше. Навіть, якщо частина цих 80% йшла з Балтії, вона йшла через Білорусь. Зрозуміло, щоб 80% нафтопродуктів компенсувати з інших джерел потрібен час.

Харченко додає, що головне тут не доступність дизелю чи бензину, адже їх можна купити у Європі, або привезти з Америки, що відбувається.

— Український дипломатичний корпус над цим працює і дуже багато сил на це покладено. Але його треба фізично привезти з Польщі. На це не вистачає потягів, при чому, не вистачає їх кратно. Нестача відбувається не в Україні, а з європейського боку. А також бензовозів, яких всіма зусиллями можна назбирати 1,5 тис., а треба 3,5 тис. для мінімального нормального забезпечення. Навіть за наявності палива та доступності його в Європі, воно до України важко їде.

За його словами, логістична проблема не вирішується за один або два тижні. Щоб потік йшов нормально, додає він, знадобиться від одного до півтора місяці (від сьогодні, – Ред.) для повної стабілізації ситуації із нестачею пального.

— Це певний оптимізм. Ніяк не можна зменшити і ніхто не буде ЗСУ – армія перш за все. Треба розуміти, що логістична проблема є. Але є й інша частина проблеми. На жаль, уряд не хоче дивитися правді в очі та намагається обмежити ціни на пальне. Зараз більшість заправок не продають людям, бо це для них збитково. Бо ціна обмежена так, що з урахуванням логістики, що здорожчала та ціни за паливо у Європі, а потім продажу його за обмеженою ціною, означає – отримати збиток.

Він також пояснив ситуацію, коли на табло на АЗС показують нулі, але машини заїжджають та все-рівно там заправляються.

— Певні організації можуть купити паливо гуртом. Воно доступне гуртом, бо так не регулюється і значно дорожчі за ті ціни, які стоять як ціна продажу, урегульована урядом на АЗС. Тобто ці люди купують офіційно, але за завищеною ціною. Компанія сплачує за, скажімо 5 тонн палива, і співробітники компанії заправляються по талонам. Коштує це паливо не 42 грн, а 48 грн. Це залежить від типу палива.

Нещодавно директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн дав прогноз, що черги за пальним на АЗС можуть зникнути наприкінці травня-початку червня.

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На його думку, наразі потрібно два-три тижні, щоб розширити логістичні маршрути, що зумовить стабілізацію ситуації з паливом та чергами за пальним.