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Факти / Україна / Суспільство

Тиск імперських амбіцій Росії на Україну: новий проєкт Історичні факти на ICTV

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Тиск імперських амбіцій Росії на Україну: новий проєкт Історичні факти на ICTV

Редакція публіцистичних проєктів ICTV запустила російськомовний спецпроєкт Історичні факти. Ведучим став Сергій Кудімов.

Новий формат команди Факти тижня подібний до мінідокументального фільму, в якому, опираючись лише на перевірені історичні дані, змальовується тиск імперських амбіцій Росії на нашу Україну.

– Війна Росії проти України триває не останні вісім років, а набагато довше. Імперія змінювала назви, але не свою політику щодо України, мета якої полягала у знищенні нашої країни. Йдеться не лише про збройні конфлікти. Росія століттями вбивала українських лідерів, цвіт нашої нації, нищила культуру, проводила експерименти на українцях, крала території разом з людьми та ресурсами. В Історичних фактах ми розбираємо ці події разом з експертами, використовуємо архівні документи та свідчення очевидців для перемоги правди, – розповів ведучий.

Проєкт виходить щочетверга о 18:00 для російськомовної трансляції телеканалу FREEДОМ. На YouTube-каналах ICTV та UATV Channel також вже опубліковано п’ять випусків Історичних фактів. Переглядайте за посиланням.

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