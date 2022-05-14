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Факти / Україна / Суспільство

У Дії українці можуть обрати тему наступної марки від Укрпошти

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
марка рускій корабль

Укрпошта розпочала голосування за тему нової марки. Проголосувати можна у соціальних мережах Facebook, Instagram та Telegram, а також у застосунку Дія.

— Перша поштова марка з “Русскім воєнним корабльом” стала відомою на весь світ. Отже, яким буде наступний дизайн воєнної марки, — можна вибрати в Дії, – повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Перелік запропонованих тем:

  • Героям слава!
  • Путін, Москва палає, Гаага чекає
  • Песик Патрон з ДСНС
  • Ой у лузі червона калина…
  • Доброго вечора, ми з України

Для того, щоб проголосувати у Facebook достатньо лайкнути фотографію із темою майбутньої марки. В Instagram потрібно залишити коментар із номером теми. У Telegram – обрати один із запропонованих варіантів в опитуванні.

Щоб проголосувати у Дії потрібно зайти у послуги, обрати Опитування та віддати свій голос.

Під час встановлення остаточного результату Укрпошта врахує голоси з усіх платформ, де воно проходить.

Раніше Укрпошта пообіцяла випустити додатковий наклад поштової марки “русскій корабль”. Нова серія з накладом у 5 млн штук вже готується до продажу.

Зараз дивляться

Фото: Укрпошта

Джерело: Михайло Федоров

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