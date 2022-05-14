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Факти / Україна / Суспільство

Україна отримає від Естонії Blue Spear 5G SSM: надточний ракетний комплекс для знищення морських цілей

Лариса Божко, журналістка розділу Здоров’я
голубое копье

Ізраїль дозволив Естонії передати Україні один комплекс ракет Blue Spear 5G SSM свого виробництва.

Ракетна система Blue Spear (Блакитний спис) – це найсучасніша протикорабельна система – розвиток знаменитого Gabriel (Габріель) класу земля-море, які свого часу принесли Ізраїлю чимало перемог.

Blue Spear може діяти в будь-яких погодних умовах, вдень та вночі, завдавати ударів за межами прямої видимості по мобільних та нерухомих цілях у морі.

Бойова частина ракети має:

  • активну систему радіолокації самонаведення;
  • точні навігаційні можливості на основі INS;
  • надійну систему максимально точного виявлення цілі, захищену від збоїв GPS.

Системи оснащені різноманітними засобами обману, щоб досягти своєї місії та впоратися з різними викликами на морі.

Найбільша дальність польоту ракети становить 290-300 км.

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Запуск системи може проводитись з кількох наземних платформ, політ ракет здійснюється на надзвуковій швидкості.

Система укомплектована засобами захисту від перехоплення. Може використовуватися для ураження морських та наземних цілей.

Ракета може:

  • долати проблеми селективності, тобто розрізнення та вибору цілей, у завантажених прибережних водах;
  • впорається з швидко мінливою тактичною обстановкою;
  • впорається з низкою прибережних цілей;
  • долати близькі дипольні відбивачі, хибні цілі та активні перешкоди;
  • долати засоби вогневого ураження супротивника.
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Влучення в ціль проводиться через систему самонаведення. Бортовий комп’ютер ракети запрограмований для проведення різних маневрів, покликаних мінімізувати шанси перехоплення ракети.

Джерело: Edrmagazine, cyclowiki

Фото: Edrmagazine

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