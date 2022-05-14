Ізраїль дозволив Естонії передати Україні один комплекс ракет Blue Spear 5G SSM свого виробництва.

Ракетна система Blue Spear (Блакитний спис) – це найсучасніша протикорабельна система – розвиток знаменитого Gabriel (Габріель) класу земля-море, які свого часу принесли Ізраїлю чимало перемог.

Blue Spear може діяти в будь-яких погодних умовах, вдень та вночі, завдавати ударів за межами прямої видимості по мобільних та нерухомих цілях у морі.

Бойова частина ракети має:

активну систему радіолокації самонаведення;

точні навігаційні можливості на основі INS;

надійну систему максимально точного виявлення цілі, захищену від збоїв GPS.

Системи оснащені різноманітними засобами обману, щоб досягти своєї місії та впоратися з різними викликами на морі.

Найбільша дальність польоту ракети становить 290-300 км.

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Запуск системи може проводитись з кількох наземних платформ, політ ракет здійснюється на надзвуковій швидкості.

Система укомплектована засобами захисту від перехоплення. Може використовуватися для ураження морських та наземних цілей.

Ракета може:

долати проблеми селективності, тобто розрізнення та вибору цілей, у завантажених прибережних водах;

впорається з швидко мінливою тактичною обстановкою;

впорається з низкою прибережних цілей;

долати близькі дипольні відбивачі, хибні цілі та активні перешкоди;

долати засоби вогневого ураження супротивника.

Влучення в ціль проводиться через систему самонаведення. Бортовий комп’ютер ракети запрограмований для проведення різних маневрів, покликаних мінімізувати шанси перехоплення ракети.

Джерело: Edrmagazine, cyclowiki

Фото: Edrmagazine