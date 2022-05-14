Ізраїль дозволив Естонії передати Україні один комплекс ракет Blue Spear 5G SSM свого виробництва.
Ракетна система Blue Spear (Блакитний спис) – це найсучасніша протикорабельна система – розвиток знаменитого Gabriel (Габріель) класу земля-море, які свого часу принесли Ізраїлю чимало перемог.
Blue Spear може діяти в будь-яких погодних умовах, вдень та вночі, завдавати ударів за межами прямої видимості по мобільних та нерухомих цілях у морі.
Бойова частина ракети має:
- активну систему радіолокації самонаведення;
- точні навігаційні можливості на основі INS;
- надійну систему максимально точного виявлення цілі, захищену від збоїв GPS.
Системи оснащені різноманітними засобами обману, щоб досягти своєї місії та впоратися з різними викликами на морі.
Найбільша дальність польоту ракети становить 290-300 км.
Запуск системи може проводитись з кількох наземних платформ, політ ракет здійснюється на надзвуковій швидкості.
Система укомплектована засобами захисту від перехоплення. Може використовуватися для ураження морських та наземних цілей.
Ракета може:
- долати проблеми селективності, тобто розрізнення та вибору цілей, у завантажених прибережних водах;
- впорається з швидко мінливою тактичною обстановкою;
- впорається з низкою прибережних цілей;
- долати близькі дипольні відбивачі, хибні цілі та активні перешкоди;
- долати засоби вогневого ураження супротивника.
Влучення в ціль проводиться через систему самонаведення. Бортовий комп’ютер ракети запрограмований для проведення різних маневрів, покликаних мінімізувати шанси перехоплення ракети.
Джерело: Edrmagazine, cyclowiki
Фото: Edrmagazine