Останнім часом багато з українців, які втекли від війни у Польщу, або їдуть до інших країн Європи, або повертаються додому, або ж виїжджають на деякий в Україну у справах. Майже 1 млн громадян уже перетнули кордон країни у зворотному напрямку.
Багато українців зареєструвалися в країні та подали документи на грошову допомогу на сім’ю від держави. У травні уряд планує розпочати виплачувати кошти за програмою 500+ та Сімейний капітал: допомога сім’ям з дітьми, що перебувають легально на території Польщі.
Як же бути, якщо документи подані, а родина вирішила переїхати в інше місце, або ж повернутися на Батьківщину?
Польський ZUS (Управління соціального страхування) застерігає біженців з України, які мають отримувати щомісячну допомогу на дітей, але виїдуть з Польщі без попередження .
Громадянин України, який подав заяву про надання допомоги на дитину 500+ і/або сімейного опікунського капіталу та планує виїхати з Польщі, мусить повідомити про це ZUS.
Це можна зробити через Платформу електронних послуг (PUE) ZUS — для цього треба надіслати листа на бланку POG.
Громадянин України, що виїжджає з Польщі, але:
- отримує допомогу 500+ або ще не отримав виплат, але подав заяву про її надання,
- отримує сімейний опікунський капітал або ще не отримував виплат, але подав заяву про його надання
має повідомте про це Заклад соціального страхування (ZUS).
Це можна зробити в електронній формі — надішліть загального листа POG.
Починаючи з місяця, наступного за місяцем, у якому ви виїхали з Польщі, допомога на дитину 500+ або сімейний капітал більше не надаватимуться.
Щоби подати заяву:
- Увійдіть до свого облікового запису на Платформі електронних послуг (PUE) ZUS.
- Перейдіть на вкладку Загальне [Ogólny], Застрахована особа [Ubezpieczony ] або Одержувач допомоги [Świadczeniobiorca].
- Оберіть у бічному меню [Dokumenty i wiadomości – Документи та повідомлення] –- [Dokumenty robocze – Робочі документи].
Детальна інструкція «Як повідомити через PUE про виїзд із Польщі (лист POG)» — посилання на інструкцію (docx 1mb).
Джерело: ZUS