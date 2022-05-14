Останнім часом багато з українців, які втекли від війни у Польщу, або їдуть до інших країн Європи, або повертаються додому, або ж виїжджають на деякий в Україну у справах. Майже 1 млн громадян уже перетнули кордон країни у зворотному напрямку.

Багато українців зареєструвалися в країні та подали документи на грошову допомогу на сім’ю від держави. У травні уряд планує розпочати виплачувати кошти за програмою 500+ та Сімейний капітал: допомога сім’ям з дітьми, що перебувають легально на території Польщі.

Як же бути, якщо документи подані, а родина вирішила переїхати в інше місце, або ж повернутися на Батьківщину?

Польський ZUS (Управління соціального страхування) застерігає біженців з України, які мають отримувати щомісячну допомогу на дітей, але виїдуть з Польщі без попередження .