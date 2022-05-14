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Факти / Україна / Суспільство

ZUS Польщі застерігає українців: потрібно повідомляти про виїзд з країни

Лариса Божко, журналістка розділу Здоров’я
вокзал

Останнім часом багато з українців, які втекли від війни у Польщу, або їдуть до інших країн Європи, або повертаються додому, або ж виїжджають на деякий в Україну у справах. Майже 1 млн громадян уже перетнули кордон країни у зворотному напрямку.

Багато українців зареєструвалися в країні та подали документи на грошову допомогу на сім’ю від держави. У травні уряд планує розпочати виплачувати кошти за програмою 500+ та Сімейний капітал: допомога сім’ям з дітьми, що перебувають легально на території Польщі.

Як же бути, якщо документи подані, а родина вирішила переїхати в інше місце, або ж повернутися на Батьківщину?

Польський ZUS (Управління соціального страхування) застерігає біженців з України, які мають  отримувати щомісячну допомогу на дітей, але виїдуть з Польщі без попередження .

Громадянин України, який подав заяву про надання допомоги на дитину 500+ і/або сімейного опікунського капіталу та планує виїхати з Польщі, мусить повідомити про це ZUS.

Це можна зробити через Платформу електронних послуг (PUE) ZUS — для цього треба надіслати листа на бланку POG.

Зараз дивляться

Громадянин України, що виїжджає з Польщі, але:

  • отримує допомогу 500+ або ще не отримав виплат, але подав заяву про її надання,
  • отримує сімейний опікунський капітал або ще не отримував виплат, але подав заяву про його надання

має повідомте про це Заклад соціального страхування (ZUS).

Це можна зробити в електронній формі — надішліть загального листа POG.

Починаючи з місяця, наступного за місяцем, у якому ви виїхали з Польщі, допомога на дитину 500+ або сімейний капітал більше не надаватимуться.

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Щоби подати заяву:

  1. Увійдіть до свого облікового запису на Платформі електронних послуг (PUE) ZUS.
  2. Перейдіть на вкладку Загальне [Ogólny], Застрахована особа [Ubezpieczony ] або Одержувач допомоги [Świadczeniobiorca].
  3. Оберіть у бічному меню [Dokumenty i wiadomości – Документи та повідомлення] –- [Dokumenty robocze – Робочі документи].

Детальна інструкція «Як повідомити через PUE про виїзд із Польщі (лист POG)» — посилання на інструкцію (docx 1mb).

Джерело: ZUS

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Фото: Depositphotos

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