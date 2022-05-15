Вони виглядали блідими і змученими в пункті видачі багажу аеропорту Лутон, поки чекали на свої валізи, в яких знаходилися ті нечисельні речі, які вони змогли запакувати у свою машину, коли бігли з дому в Україні.

Але посмішки полегшення засяяли, коли сім’я: мама, тато і троє їхніх дітей увійшли до зали прибуття, де їх вітали вітальним банером, подарунковими пакетами та теплими обіймами їхньої господарки, колишньої вчительки Кори Холл, яка відкрила двері свого будинку в Стаффордширі. спонсорства біженців.

– Я так переповнена емоціями, – сказала мати, 34-річна Ірина. — Але найбільше я дуже щаслива бути тут. Кора здається дуже доброю, і діти раді бути в Британії.

Її чоловік, 37-річний Владислав, тримав дітей, восьмирічного Гліба, Тимофія, 11 років, та Валерію, 14 років і повторював одне з небагатьох англійських слів, які він знав, усім і кожному: “Дякую”.

Нова комплексна схема “Спільноти для України” заснована на співпраці двох благодійних організацій Citizens UK та Ukrainian Sponsorship Pathway UK. Проект створений юристами та підприємцями, що наймає українських співробітників у Польщі для підтримки біженців, які планують переселення до Великобританії.

Citizens UK, благодійна організація, яка допомогла створити британську схему спонсорства для сирійців, залучила як стратегічних партнерів 20 організацій громадянського суспільства, які мають глибоке коріння у своїх громадах. Кожен партнер — переважно релігійні групи та освітні заклади — взяв на себе зобов’язання знайти 50 господарів, а Citizens UK проводить навчання, щоб гарантувати, що збіги будуть надійними та стійкими.

Ця схема отримала визнаний статус у Великій Британії, але мета її полягає в тому, щоб забезпечити більш безпечну, оптимізовану і краще підтримувану систему, ніж реакція уряду, що критикується, на кризу з біженцями.

Зараз дивляться

Напередодні від’їзду до Великобританії Владислав та Ірина розповіли про свою про те, як сумно їм було залишати свій будинок у місті Павлоград та про свої надії на своє життя у Сполученому Королівстві.

– Ми не могли в це повірити, коли почалася війна, – сказав Владислав, який був старшим менеджером у будівельній фірмі. – Ми знали, що наш район буде одним із перших, хто постраждає.

Спочатку вони залишалися на місці, прямуючи в дуже холодні бомбосховища, коли завили сирени та вдарили ракети.

– Говорили, що будуть атаковані лише стратегічні об’єкти, – сказала Ірина. – Але у нашому районі були ракетні обстріли, які вразили цивільні об’єкти. Було дуже страшно. Ми відчували, що маємо піти.

Владиславу дозволили супроводжувати свою сім’ю, бо в нього та його дружини троє дітей, тому вони запакували деякі речі у свою машину — зі своїм шпіцем — і поїхали на захід, прибувши до Польщі через три дні, на початку березня.

– Ми поїхали до центру для біженців, – сказав Владислав. – Нам запропонували житло на місяць і сказали, що війна закінчиться, і ми зможемо повернутися додому. Але стало ясно, що швидкого припинення конфлікту не буде. Ми зрозуміли, що у Польщі так багато українців, що не буде жодної можливості працювати, і ми не зможемо розвиватись. Ми вирішили подати заявку на подорож до іншої країни.

Сім’я жила у двох невеликих кімнатах. Там було тісно, ​​але їм пощастило більше, ніж біженцям, які мешкають у наметах у Кракові або в занедбаному торговому центрі, освітленому смугою світла, де близько 300 людей живуть у підвішеному стані.

Ірина сказала, що тепер вони дуже хочуть, щоби діти пішли до школи.

– У них не було належної освіти протягом двох років через Covid, а потім прийшла війна.

Сім’я ніколи раніше не покидала Україну і не літала до цих вихідних.

За кілька днів до від’їзду вони зв’язалися із приймаючою стороною електронною поштою, розпитуючи про різні речі, від погоди та вартості їжі до перспектив роботи Владислава. Він відчайдушно хоче працювати.

– Великобританія здається країною мрії, – сказала Ірина, – про що ви читали у книгах. Ми ніколи не думали, що поїдемо туди.

Вони важко попрощалися зі своїм собакою, про якого дбають родичі у Кракові, та з друзями, яких діти придбали у гуртожитку. У краківському аеропорту сім’ю проводила Маленька Амаль, гігантська маріонетка сирійської дівчинки, створена для привернення уваги до тяжкого становища біженців.

Кора Холл, яка брала участь у програмі “Спільноти для України” через бірмінгемське католицьке агентство соціального захисту “Батько Хадсон”, позичила шкільний мікроавтобус, щоб відвезти їх з Лутона до Стаффордшира.

– Я схвильована і нервуюся, – сказала вона після зустрічі з сім’єю. – Я сказав собі не обіймати їх, дати їм трохи місця, коли вони прийдуть, але я не могла стриматись, коли побачила їх. Це виявилося природним.

Вона досліджувала школи, банки, розташування інших українських сімей та запаслася їжею. Вона знає, що сусіди прийдуть із тістечками та запропонують допомогу.

Вона також висловила певність, що разом у нас все вийде.