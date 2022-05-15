МКС направить в Україну 42 слідчих для розслідування воєнних злочинів Росії

Міжнародний кримінальний суд направить в Україну 42 слідчих, які збиратимуть докази воєнних злочинів російських солдатів на території нашої держави. Про це оголосив прокурор МКС Карім Хан.

– Перш за все, ми повинні знайти факти та встановити правду. Мені байдуже, хто здійснюватиме правосуддя – МКС чи національні органи влади. Головне, щоб розслідування було достовірним, чесним і незалежним, щоб потім суддя міг ухвалити рішення. І я дуже радий працювати з українською владою. Ми також маємо угоду про співпрацю зі спільною слідчою групою, створеною Польщею, Литвою та Україною. Ми зможемо отримати доступ до спільних документів. Зі свого боку, ми не збираємося ділитися всіма нашими документами, тому що ми зобов’язані дивитися на дії всіх сторін конфлікту, – зазначив прокурор Міжнародного кримінального суду.

Після 24 лютого, коли розпочалась повномасштабна війна в Україні внаслідок російської агресії, 42 держави, включаючи країни Європейського Союзу, висловили політичну та фінансову підтримку нашій державі.

– Міжнародне право має розглядатися не як незручність, а як захист суспільства та його цінностей, а також миру та безпеки. Таке партнерство свідчить про те, що динаміку судової співпраці можна змінити – не лише в Україні, а й скрізь. Національні суди мають значний потенціал – вони можуть дозволити менш затратні та ефективніші процедури. Замість того, щоб Гаага була базою міжнародного кримінального правосуддя, ми можемо створити спільний фронт національних слідчих і прокурорів, національних судів і МКС, зберігаючи при цьому незалежність кожної з цих установ. Це змінює підхід. Держави повинні розуміти, що закон поширюється на всіх, а отже, і на них самих, навіть коли це їм не вигідно. Інакше ціна, яку доведеться заплатити, може бути катастрофічною, – переконаний прокурор МКС Карім Хан.

Джерело: Le Monde