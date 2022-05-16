Усі соціальні виплати внутрішньо переміщеним особам, які наразі не надійшли, наразі опрацьовуються та надійдуть протягом травня.

Про це в інтерв’ю українським журналістам розповіла міністр соцполітики Марина Лазебна.

Її запитали, які основні проблеми, через які міністерство отримає звернення.

– Зараз основні теми звернень – це отримання пенсій та соціальних допомог на окупованій частині України або після переміщення. Найчастіше запитання – як отримати допомогу внутрішньо переміщеним особам, – сказала міністр Лазебна.

Вона пояснила, що для того, щоб для отримання допомоги громадяни можуть звернутись до управлінь соцзахисту за місцем проживання або тимчасового перебування, або до ЦНАПів.

– Також завдяки впровадженню Єдиної інформаційної системи соціальної сфери та співпраці Мінсоцполітики з Міністерством цифрової трансформації частину допомог можна оформити дистанційно, в тому числі, через портал або мобільний застосунок Дія, – додала очільниця Мінсоцполітики.

За її словами, внутрішньо переміщені особи можуть зараз отримати 35 видів соціальної допомоги, які передбачені законодавством.

– По-перше, це всі 35 видів соціальної допомоги, які передбачені законодавством, та які вони можуть отримати за новим місцем перебування. По-друге, це допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам, які перемістились з місць активних бойових дій, окупованих населених пунктів або мають зруйноване житло. Вона надається у розмірі 3000 гривень – для осіб з інвалідністю та дітей, і 2000 гривень – для усіх інших осіб, – сказала вона.

Міністр Лазебна наголосила, що отримана допомога на проживання не враховується при обчисленні сукупного доходу домогосподарства під час призначення інших видів соціальної допомоги та не оподатковується податком на доходи фізичних осіб.

Зараз дивляться

– Через велику кількість людей, які переміщуються, були затримки з реєстрацією внутрішньо переміщених осіб. Ми розширили канали для реєстрації: підключили громади та ЦНАПи, а з 19 квітня з’явилась можливість зареєструватись через Дію. Ці заходи зменшили черги. Близько 500 тисяч заявок надійшло через Дію. Частина з них зараз доопрацьовуються. Ще не всі заяви надійшли до нас з регіонів. Одні області передають опрацьовані заяви швидше, інші – повільніше. У всіх різні технічні та людські ресурси, – сказала вона.

Очільниця Мінсоцполітики закликала усіх, хто подав заявки, не хвилюватися, адже за заявами, поданими до кінця квітня, міністерство виплачує допомогу за березень та квітень.

– Тому в травні продовжується виплата допомоги на проживання за ці місяці, – пояснила вона.

За її даними, станом на 11 травня вже понад один млн внутрішніх переселенців отримали більш як 5,8 млрд гривень фінансової допомоги.

Водночас людям, які опинились у тимчасовій окупації, ми продовжуємо нараховувати та фінансувати усі належні їм соціальні допомоги, пільги, субсидії в повному обсязі, запевнила очільниця відомства.

– Це було не простим завданням. На тимчасово окупованих територіях органи соцзахисту не працюють, відповідно, не можуть нарахувати допомоги, пільги та субсидії. Тому ми це взяли на себе і здійснюємо нарахування та виплати людям з цих регіонів централізовано. Далі перераховуємо кошти Ощадбанку, який став операційним центром, а він – людям, – сказала Лазебна.

Вона додала, що для пенсіонерів, які отримували пенсії за місцем проживання, і залишилися на територіях, які тимчасово окуповані, оточені, де йдуть активні бойові дії, через що Укрпошта не має технічної можливості доставляти там пенсію, вся сума пенсії зараховується на рахунки, які їм відкриті в Ощадбанку.

– Кошти з рахунку людина може невідкладно одержати у будь-якому відділенні “Ощадбанку” на безпечній території на підставі паспорту та довідки з номером податкового коду, підписавши договір банківського рахунку, – запевнила очільниця Мінсоцполітики.

Водночас якщо людина не може дістатись до відділення банку, то вся сума пенсії буде збережена і одразу після відновлення можливості Укрпошта доставить людині всю неодержану суму за місцем проживання. При цьому якщо пенсіонер переселився на безпечну територію, то за його зверненням до Пенсійного фонду пенсія може виплачуватися Укрпоштою за новим місцем перебування, через Ощадбанк або інший уповноважений банк, який він сам обере.