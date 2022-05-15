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Факти / Україна / Суспільство

Українці повертаються додому: потік на в’їзд в Україну рекордний з початку війни

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
Українські біженці

Українці масово почали повертатись в Україну. Згідно з даними Держприкордонслужби, після 9 травня 31 тис. осіб заїхали на територію України. Це рекордні показники з початку повномасштабної війну.

14 травня Україну залишило понад 37 тис. порівняно з 34 тис. напередодні, а от прибули в країну майже 46 тис. проти 40 тис.

У відомстві зазначили, що за минулу добу число оформлених гуманітарних вантажівок знизилося до 259 з 279 напередодні.

За даними прикордонної служби Польщі, 14 травня в Україну в’їхало 31,5 тис. людей, а днем раніше – 27 тис. У ці дні, у Польщу заїхало близько 22,9 тис. порівняно з 21,2 тис. напередодні.

З початком повномасштабної війни, з України виїхало 6,111 млн осіб, з них у Польщу 3,316 млн, Румунію і Молдову – 957,98 тис., Росію – 800,1 тис., Угорщину – 594,66 тис., Словаччину – 415,4 тис., Білорусь – 27,31 тис.

Водночас в Україну, за даними Держприкордонслужби, з 28 лютого в’їхало 1,699 млн осіб.

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Фото: Depositphotos

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