На окупованій території Херсонської області російські загарбники під виглядом гуманітарної допомоги роздають місцевим жителям продукти та ліки з терміном придатності, який закінчився п’ять років тому.

Про це у своєму Telegram-каналі написала уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, яка зазначила, що на Херсонщині наростає гуманітарна криза.

– У жителів немає можливості виїхати на підконтрольну Україні територію і майже обмежена можливість пересування по області. Окупанти не пропускають волонтерів з гуманітарною допомогою і грабують гуманітарні вантажі, – заявила Денісова.

З посиланням на мера Херсона Ігоря Колихаєва омбудсмен повідомила, що в місті медикаменти закінчаться через два тижні, вже немає розчинів для крапельниць, мало ліків від серцево-судинних захворювань, не вистачає кисню. Значна потреба в лікарських засобах існує в усіх районах Херсонщини без винятку.

За словами Денісової, в області залишається близько 500 тис. осіб. У той час як до початку війни було близько мільйона жителів.

– У перші дні захоплення південного регіону окупанти розграбували велику кількість продовольчих мереж і аптек. Українські товари вивезли в Крим і Росію, – заявила омбудсмен.

За її словами, в обмін на давно прострочену гуманітарку окупанти вимагають паспортні дані, списки пенсіонерів, соціальних працівників і просто людей, які проживають в тій чи іншій громаді.

Денісова закликала Комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти порушень прав людини.

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Джерело: Людмила Денісова