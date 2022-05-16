Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 82 день війни
Вбили Вбили
229 дітей
Поранили Поранили
>421 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
3 541 дорослих
Факти / Україна / Суспільство

Під виглядом гуманітарки: на Херсонщині окупанти роздають продукти і ліки п’ятирічної давності

Вікторія Яснопольська, журналістка розділу Здоров’я
херсонщина

На окупованій території Херсонської області російські загарбники під виглядом гуманітарної допомоги роздають місцевим жителям продукти та ліки з терміном придатності, який закінчився п’ять років тому.

Про це у своєму Telegram-каналі написала уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, яка зазначила, що на Херсонщині наростає гуманітарна криза.

– У жителів немає можливості виїхати на підконтрольну Україні територію і майже обмежена можливість пересування по області. Окупанти не пропускають волонтерів з гуманітарною допомогою і грабують гуманітарні вантажі, – заявила Денісова.

Читайте
Лукашенко хоче уникнути прямої участі у війні в Україні - британська розвідка

З посиланням на мера Херсона Ігоря Колихаєва омбудсмен повідомила, що в місті медикаменти закінчаться через два тижні, вже немає розчинів для крапельниць, мало ліків від серцево-судинних захворювань, не вистачає кисню. Значна потреба в лікарських засобах існує в усіх районах Херсонщини без винятку.

За словами Денісової, в області залишається близько 500 тис. осіб. У той час як до початку війни було близько мільйона жителів.

– У перші дні захоплення південного регіону окупанти розграбували велику кількість продовольчих мереж і аптек. Українські товари вивезли в Крим і Росію, – заявила омбудсмен.

За її словами, в обмін на давно прострочену гуманітарку окупанти вимагають паспортні дані, списки пенсіонерів, соціальних працівників і просто людей, які проживають в тій чи іншій громаді.

Денісова закликала Комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти порушень прав людини.

Зараз дивляться

Джерело: Людмила Денісова

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка