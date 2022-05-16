Під час повномасштабної війни Росії проти України понад 2 млн українців були змушені евакуюватися до Польщі. Люди не можуть сидіти без діла, тому намагаються знайти хорошу роботу в країні. А для цього необхідно знати польську мову.

Факти ICTV підготували добірку безкоштовних курсів польської мови для дітей та дорослих.

Онлайн-курси польської мови

Tutlo – онлайн-заняття з польської та англійської для дорослих та дітей. Уроки проходять у формі інтерактивних вебінарів із лекторами.

Akademia Finansów та Biznesu Vistula – університети Вістула організовують безкоштовні курси польської. Групи для підлітків та дорослих, e-mail для реєстрації – jezykpolski@vistula.edu.pl

LinngoHut — 125 безкоштовних уроків, що зручно розподілені на тематичні блоки. На платформі можна послухати правильну вимову слів, а також проходити різноманітні тести на закріплення вивченого.

Зараз дивляться

Kleks — безкоштовні онлайн-курси, що дають змогу не тільки вивчити теоретичну частину мови, а й попрактикуватися в розмовних клубах. Якщо під час вивчення виникають запитання, їх можна написати вчителю в чат.

Lingo Hut – на платформі можна вивчити понад 45 мов. Містить 125 уроків вивчення корисної лексики без попередніх знань. Ви вивчите короткі речення та слова, які вживаєте щодня.

Obywatelki – курси польської мови для біженців з України різного віку, для реєстрації треба направити свої дані на мейл obywatelki@cjo.pl.

Додаткові онлайн-курси вивчення іноземних мов

Polyglot – дає можливість вивчати 15 мов. Кожен курс містить 100 уроків.

Audiolang – основна частина матеріалів представлена у вигляді аудіофайлів, можна скачати або вивчати в режимі онлайн.

Drops – на платформі понад 45 мов. Щоб отримати доступ до безкоштовної преміум-підписки на рік, потрібно заповнити форму.

UTalk – понад 100 мов, кожна налічує 60+ топіків, на вивчення однієї мови знадобиться близько 180 годин.

Mondly – понад 30 мов, безоплатний доступ до курсів для українців, які переїхали до європейських країн – під час реєстрації вказуйте українську як рідну мову для преміум-доступу.

Офлайн-курси польської мови

Варшава

Centrum Wielokulturowe w Warszawie – безкоштовні лекції вивчення польської мови на рівні А2 для мігрантів. Контакти: centrum@cww.waw.pl.

Fundacja Nauki Języków Obcych i Szkoła Języków Obcych Linguae Mundi – курси польської мови на рівнях А1-С2, поєднані з лекціями про Польщу та курсом профорієнтації. Реєстрація в офісі школи. Питання щодо курсів: a.mijas-stelmaszuk@linguaemundi.pl.

Лодзь

POLONUS school of languages – безкоштовні онлайн-лекції і груповий розмовний клуб. Тут можна знайти безкоштовні уроки польської мови у вигляді відео, мовних схем та дописів, що описують використання слів польською мовою з правильною граматикою. Питання щодо курсів: biuro@polonuslodz.com.

Краків

Uniwersytet Jagielloński – Факультет полоністики Ягеллонського Університету організовує безкоштовні курси вивчення польської мови та індивідуальні заняття для громадян України. Питання щодо курсів: welcome@uj.edu.pl або за наступними телефонами: +(48) 12 663 26 63, +(48) 12 663 29 29.

Fundacja Będzie Lepiej – безкоштовні заняття з польської для дітей та підлітків віком від 6 до 18 років, а також для дорослих. Реєстрація: sekretariat@bedzielepiej.org.

Вроцлав

Wrocławskie Centrum Integracji – ініціатива полягає в організації індивідуальних та групових зустрічей польських волонтерів із іноземцями раз на тиждень. Охочі зустрічаються у кав’ярнях, бібліотеках, пабах та центрах культури. Питання: kontakt@wnjs.pl.

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego – безкоштовні лекції для українських дітей та молоді віком від 10 до 18 років у різних вікових групах. Питання: +(48) 71 772 49 03

Леґіоново

Urząd miasta Legionowo – міська рада Леґіонова організовує безкоштовні лекції польської для дорослих. Реєстрація та інформація: +(48) 22 766 40 93.

Ополе

Centrum Językowe Politechniki Opolskiej – безкоштовні курси польської з наданням необхідних навчальних матеріалів. Доступна онлайн-реєстрація. Про дату нового набору можна дізнатись, надіславши запит на e-mail керівника курсів: t.pochopin@po.edu.pl.

Матеріал підготовлений за підтримки Міжнародного фонду Відродження в рамках проекту Українці в Польщі. Матеріал відображає позицію авторів і не обов’язково збігається з позицією Міжнародного фонду Відродження.