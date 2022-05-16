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Факти / Україна / Суспільство

РФ збирається відновити атаку на Ізюм і стримати наступ ЗСУ біля Харкова – Генштаб

Юля Захарченко, редакторка стрічки
РФ збирається відновити атаку на Ізюм і стримати наступ ЗСУ біля Харкова – Генштаб

На Слобожанському напрямку російські війська намагаються стримувати наступ українських захисників під Харковом та запобігти виходу ворожої армії на державний кордон України.

Збройні сили Російської Федерації ведуть підготовку до наступу силами підрозділів, зосереджених біля міста Ізюм, йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

На Харківському напрямку російські війська намагаються утримати займані позиції та стримати просування українських захисників. Збройні сили РФ намагаються вести бойові дії у напрямку населеного пункту Тернова, проте не мають успіху.

В Ізюмі українські бійці знищили вогнем значний запас ворожих боєприпасів на складах російських військ.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Міноборони

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