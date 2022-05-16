СБУ у Дніпрі заблокувала роботу заводу, що виготовляв комплектуючі для військової техніки РФ

У Дніпрі Служба безпеки заблокувала роботу підсанкційного заводу, який виготовляв комплектуючі до літаків, ракетних систем і підводних човнів для російського ВПК.

Лише минулого року підприємство зробило 340 тонн цієї продукції на понад 450 млн грн.

Як з’ясувало слідство, готовий товар переправлявся на територію РФ. Вже там окупанти його розподіляли серед своїх військових заводів.

Оскільки засновником заводу є російська корпорація, ще рік тому підприємство потрапило під санкції РНБО.

Втім , аби оминути обмеження, російська сторона мала намір переписати завод на українську юридичну особу і продовжити роботу. Тим не менш, СБУ заблокувала роботу підприємства і нині тривають слідчі дії.

Зараз дивляться

— За їхніми результатами буде вирішено питання щодо накладення арешту на майно та активи підприємства на десятки мільйонів гривень. Крім того СБУ планує ініціювати примусове вилучення майнового комплексу із подальшою його передачею у власність держави, – повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

У межах кримінального провадження за ст. 110-2 Кримінального кодексу тривають невідкладні слідчі дії.

14 травня стало відомо, що СБУ заблокувала діяльність місцевого осередку партії Шарія на Рівненщині. Було викрито понад 300 осіб, які проводили спеціальні інформаційні операції на користь РФ. Також на Волині та Донеччині СБУ викрила чотирьох неповнолітніх інформаторів.