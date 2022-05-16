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Факти / Україна / Суспільство

Справжнє пекло, як у фільмі жахів: окупанти з РФ мріють вижити та звільнитися з армії

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
СБУ

Служба безпеки України опублікувала чергове перехоплення російських окупантів, в якому вони називають “пеклом” війну в Україні, відчувши силу наших захисників.

Зазначається, що єдине, про що мріють зараз окупанти – вижити, звільнитися з армії і більше ніколи не повертатися в Україну. Про це й свідчить чергова телефонна розмова російських загарбників.

— У нас взагалі ж*па … У нас дуже багато 200-х і 300-х … командира мого вбили. Я сам ледве вибрався звідти, відповідаю. Я, коротше, все… просто приїду в Алейськ, я служити не буду… все. Я чесно, я буду звільнятися, ну його нафіг. Після того, що я побачив, ні, – розповідає другу окупант, який воює на Луганському напрямку.

За його словами, у них вже згоріли всі машини, а особового складу залишилося півбатальйону. Тож тепер у їхній Алтайський край возитимуть багато 200-х.

— Знаєш, це жах… відповідаю. Це просто пекло справжнє, як у фільмі жахів, – резюмує загарбник.

Населений пункт Чорнобаївка, що в Херсонській області, також продовжує лякати російських окупантів, адже там українська армія вже неодноразово розбивала сили ворога.

Один із окупантів, чий підрозділ базується в Чорнобаївці, в розмові з матір’ю називає це селище “чистилищем” для російських військ.

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Джерело: СБУ

Фото: СБУ

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