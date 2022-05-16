Російських окупантів змушують повертати гроші, отримані за легкі поранення. Про це йдеться у черговому перехопленні СБУ.

— 25 березня хлопця в плече поранило, ну легко, уламком просто трохи. Його відвезли до шпиталю. За кілька днів виплатили 3 млн. А у квітні, 29 квітня, він повернувся сюди назад, вже нормальний, загоєний. І в нього ці 3 млн забрали, аргументуючи тим, що легке поранення, – розповідає загарбник своїй матері.

Тож радить їй передати цю інформацію своєму знайомому “еб*ану”, який також отримав поранення в Україні і вже планує витратити ці гроші.

— Не треба гроші витрачати поки що. Тому що після війни розбиратимуться, підніматимуть ступінь поранення. І у кого ступінь поранення перша чи друга, забиратимуть половину суми, щонайменше, – каже окупант.

Виходить, що єдине грошове заохочення, яке залишилося в армії загарбників – виплати за смерть. Але чи знадобляться їм гроші на тому світі? На це запитання не зможуть ніколи відповісти вже майже 28 тис. загиблих окупантів.

У ще одному перехопленні СБУ російські окупанти називають “пеклом” війну в Україні. Зазначається, що єдине, про що вони мріють зараз – вижити, звільнитися з армії і більше ніколи не повертатися в Україну.