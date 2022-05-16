В Україну повертаються переважно біженці без дітей – опитування

В Україну почали повертатися громадяни, які втекли від війни. Найчастіше це мешканці центральних регіонів країни та ті, хто їхав без дітей.

Про це свідчать дані опитування, проведеного Центром Разумкова з березня до травеня 2022 року.

Громадяни України, які мають неповнолітніх дітей, поки що рідше повертаються в Україну з-за кордону. Дехто залишає дітей на інших родичів, які перебувають за кордоном, а самі їдуть на батьківщину.

Серед тих, хто виїжджав з України на початку війни, найбільшу групу становили люди віком від 30 до 39 років – 37%. А от серед тих, хто повертається, їх лише 25%.

– Серед тих, хто повертається менше, порівняно з людьми, які їдуть з дітьми (45% і 63% відповідно), а саме у представників вікової групи 30-39 років найчастіше є неповнолітні діти, – зазначили в Центрі.

6% – повертаються разом із онуками, 14% – з чоловіком чи дружиною, 12% – з батьками (своїми чи свого чоловіка/жінки), 10,5% – з іншими родичами, 5% – з друзями, знайомими.

87% тих, хто повертається – жінки.

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Серед тих, хто повертається, переважну більшість (69%) складають жителі центральних областей — переважно це жителі Києва (35%) та Київської області (17%). 12% – мешканці східних областей України, 9% – південних, 10,5% – західних.

Цікава статистика щодо мови. Серед тих, хто повертається, 53% відповіли, що вдома говорять переважно російською мовою, 43% – українською, 1% – іншою. Проте 72% вважають рідною українську мову, 16% – російську, 1% – іншу.