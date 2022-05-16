Із понеділка, 16 травня, в Києві поновили оплату за проїзд у комунальному громадському транспорті – метрополітені, трамваях, тролейбусах, автобусах.

Безоплатним проїзд у столиці України став з 24 лютого – на початку повномасштабного вторгнення військ РФ. Поки точилися бої поблизу міста, громадський транспорт працював в обмеженому режимі.

Проте зараз він поступово відновлює повноцінну роботу. Згідно з повідомлення київської міської влади, в столиці запрацювала ще одна станція метро. Крім того, подовжено роботу наземного громадського транспорту і метрополітену.

Про всі зміни в роботі громадського транспорту Києва – далі в матеріалі.

Повернення оплати за проїзд

Із 16 травня в Києві відновлено оплату за проїзд як у метро, так і в наземному транспорті. Тобто знову запрацювала електронна система оплати.

У КМДА пояснюють такий крок необхідністю платити зарплати працівникам транспортних підприємств, забезпечувати поставки електроенергії та пального.

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Сплатити можна буде: транспортними картками, через платіжні додатки, а також через мобільний застосунок Київ цифровий.

Як пояснили в КМДА, коли 24 лютого проїзд у метро та наземному транспорті став безкоштовним у рамках евакуації мешканців із міста, поїздки на транспортних картах були збережені, а QR-квитки – “заморожені”.

Тепер же застосунок Київ Цифровий відновлює сервіси транспортних карток та QR-квитків, щоб пасажири могли заздалегідь придбати поїздки.

Ще кілька нюансів, які варто знати:

• Ті громадяни, в яких були проїзні на березень, автоматично отримають у застосунку Київ Цифровий проїзні на червень.

• Пасажири, в яких станом на 24 лютого 2022 року були дійсні QR-квитки, отримають у цьому застосунку нові квитки. При цьому відновиться термін дії квитків (на 15 днів).

• Пасажири зможуть перевірити в застосунку наявність поїздок на своїх транспортних картах. Якщо з 24 лютого картка була валідована в транспорті, поїздки могли помилково списатися. У КМДА запевнили, що вони автоматично повернуться на картку протягом місяця.

Чи підвищиться вартість проїзду

У КМДА запевнили, що вартість проїзду в громадському транспорті Києва залишається незмінною – 8 грн за одноразовий проїзд.

Поки що підвищувати вартість не планують.

Новий графік роботи метро та ще одна відкрита станція

Метрополітен для перевезень пасажирів тепер працює за графіком з 6.00 до 22.00 (до 16 травня метро працювало з 6.30 до 20.00).

Скоротився інтервал руху поїздів: на всіх лініях він становить 5-7 хвилин у години пік та 10-15 хвилин – в інший час.

Рух поїздів метро здійснюється:

• червона лінія – від станції Академмістечко до станції Лісова;

• синя лінія – від станції Героїв Дніпра до станції Теремки;

• зелена лінія: від станції Сирець до станції Червоний хутір.

Працюють пересадочні вузли: Золоті ворота – Театральна, а також Площа Льва Толстого – Палац спорту.

Водночас без зупинки поїзди метрополітену слідують повз такі станції: Майдан Незалежності, Хрещатик, Дніпро та Гідропарк. Тобто пересадочний вузол Хрещатик – Майдан Незалежності залишається зачиненим.

При цьому відновила роботу станція метро Кловська.

Підземні станції продовжать функціонувати як укриття та цілодобово приймати людей. У разі повітряної тривоги потрібно буде пройти в метро через турнікети ручного контролю біля контролера.

Крім того, під час повітряної тривоги призупиняється рух наземною ділянкою червоної лінії метро, а також не курсують потяги зеленої лінії через Південний міст.

Робота наземного транспорту

Роботу наземного громадського транспорту з 16 травня також подовжено: тепер він працюватиме з 6.00 до 22.30.

Інтервал руху скорочено до 10-12 хвилин.

Пасажирські перевезення в Києві зараз здійснюються:

• на 63 автобусних маршрутах (загальна кількість автобусів – 141);

• на 17 трамвайних маршрутах (74 трамваї);

• на 27 тролейбусних маршрутах (93 тролейбуси).

Перелік актуальних маршрутів можна переглянути за посиланням.

Кільцева електричка та швидкісний трамвай №5

Київпастранс та Укрзалізниця узгодили графіки роботи Кільцевої електрички та швидкісного трамвая №5.

Згідно з повідомленням КМДА, кількість трамваїв, які виходять на маршрут, зросла до 5.

Час пересадки в напрямку Троєщини скоротили до 12 хвилин замість 30 хвилин.

Як відомо, з неділі, 15 травня, скорочено тривалість комендантської години в Києві. Тепер вона триватиме з 23.00 до 05.00 ранку. У зв’язку з цим з 16 травня столична влада подовжила роботу громадського транспорту.

Варто зазначити, що в Києві з 16 травня також відновлюють плату за паркування. Відповідне рішення ухвалила Київрада.