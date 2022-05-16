Якщо тут не буде як Сирія, то назад сюди більше ніхто не поїде: окупант про перспективи служби

Російський окупант, який наразі перебуває у селі Новоукраїнка Донецької області, розповів матері про зачистку українського села та перспективи своєї служби.

За словами рашиста, ЗСУ розбили один із російських підрозділів і вони залишилися без техніки в якомусь селі. Там їм на допомогу прийшов підрозділ героя розмови.

У перехопленій українською розвідкою розмові він розповів свою версію подій зачистки села.

— Танк стріляв по полях, я професійно стріляв по будинках. Правильно, щоб їх там не залишалося ніде. Чистили. Я дивлюся, за 50 метрів від мене будинок стоїть і їхня піхота звідти побігла. Ми почали весь майданчик із землею рівняти. Всі будинки, ангари, все підряд, – розповідає співрозмовниці окупант.

Він додав, що, за чутками, їх мають на два місяці відправити у відпустку, а після цього “буде як Сирія”.

— Якщо тут не буде як Сирія, то назад сюди більше ніхто не поїде, ні**я. Дякую, не поїдемо. Ні, – каже окупант.

За повідомленнями розвідки Британії, наступ Росії на Донбасі втратив колишній темп. Тепер російські війська не зможуть відновитися щонайменше протягом місяця, а системні проблеми продовжують наростати.

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За останні місяці Росія не змогла захопити значної території України, а натомість військовослужбовці Збройних сил РФ мають стабільно високий рівень виснаження.