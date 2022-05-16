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Факти / Україна / Суспільство

Зруйнований пансіонат та поранена 6-річна дитина: наслідки ракетного обстрілу Одеської області

Євгенія Шапоренко, журналістка розділу Lifestyle
Зруйнований пансіонат та поранена 6-річна дитина: наслідки ракетного обстрілу Одеської області

Російські окупанти 16 травня обстріляли Одеську область. В результаті ранкового ракетного удару постраждали цивільні люди, зокрема 6-річна дитина.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Максим Марченко.

– Ворог завдав ракетного удару по цивільній інфраструктурі в області. Зруйновано базу відпочинку та приватний будинок. На жаль, є поранені серед цивільних людей, серед яких 6-річна дівчинка, – заявив Максим Марченко.

Він додав, що росіяни вдруге намагалися обстріляти Одеську область, але українські сили ППО цьому завадили.

– Згодом ворог ще раз намагався завдати ракетного удару по Одеській області, але нашим підрозділам ППО вдалося збити ракету, – зазначив Марченко.

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