Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

Українські Мі-8 та Мі-24 атакували позиції росіян – відео

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
Українські Мі-8 та Мі-24 атакували позиції росіян – відео
Фото: Getty Images

Українські гелікоптери атакували позиції ворога.

Про це повідомив український журналіст та військовий кореспондент Роман Бочкала у Тelegram-каналі.

На опублікованому відео видно, як українські гелікоптери Мі-8 та Мі-24, працюючи в парі, атакували позиції російських окупантів.

Зараз дивляться

Повномасштабна війна в Україні триває вже 83-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Читайте
Ракетні удари по Україні та евакуація поранених з Азовсталі: що відбувається на 83-й день війни (онлайн)

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка