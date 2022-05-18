Гроші в обмін на реформи: ЗМІ опублікували план ЄС щодо післявоєнної відбудови України

Травень, 17 в 23:18

Європейська комісія розробила стратегічний план відновлення України після війни. Він називається Відбудувати Україну. ЄС готовий надати Україні сотні мільярдів євро в обмін на реформи, спрямовані на наближення до ЄС.

Проект на вісім сторінок Єврокомісія планує затвердити в середу, 18 травня. У розпорядження німецького видання Sueddeutsche Zeitung опинився текст проекту.

Згідно з проєктом документу, відбудова зруйнованої війною інфраструктури України займе понад 10 років, а кошти, виділені на відновлення, будуть пов’язані із суворими умовами. Так, Київ має гарантувати боротьбу з корупцією та проведення урядом реформ, які наблизять нашу країну до вступу у ЄС.

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Головний лозунг цього плану: Зробити краще, ніж було. Тобто спроектована інфраструктура має відповідати кліматичним вимогам.

Скільки грошей потрібно на відновлення, поки що не зрозуміло, але збитки від війни вже оцінюють у сотні мільярдів євро.

Щодо реформ, які повинен запровадити Київ, то вони покликані допомогти у подальшій інтеграції української економіки у внутрішній ринок ЄС, покращити бізнес-середовище чи поступово привести українське законодавство у відповідність до права ЄС.

У плані багато уваги приділено належному урядуванню, верховенству права, а також захисту від корупції та шахрайства.

Проте залишається питання щодо того, де ці фінанси братиме ЄС. Згідно з планом, гроші надійдуть від міжнародних партнерів, але у “стратегічних інтересах” ЄС очолити зусилля та взяти на себе “більшу частину”. Гранти Україні можуть бути покриті за рахунок додаткових платежів держав-членів до бюджету ЄС або коштом перерозподілу у межах бюджету.

Також йдеться про пільгові кредити Україні. Єврокомісія планує фінансувати їх, взявши на себе нові борги. В результаті держави-члени понесуть спільну відповідальність щодо таких боргів ЄС.

Проте це може викликати низку суперечок у ЄС, бо уряди низки країни критично ставлять до загальноєвропейського боргу. Зокрема йдеться про Німеччину.

Джерело: Sueddeutsche Zeitung