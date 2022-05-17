Травень, 17 в 18:10

У Міністерстві оборони України назвали строки, коли військові отримають виплати за квітень. Відомство перерахувало 51,5 млрд грн для виплат грошового забезпечення військовослужбовцям за квітень.

Про це заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

Вона додала, що виплати у сфері оборони здійснюються в поточному місяці за попередній.

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– Якщо ми говоримо про перерахування грошей Міністерством оборони України у війська в травні, то йдеться про гроші, які нараховуються за квітень, – зазначила Маляр.

Перший транш — виплата щомісячного грошового забезпечення, а другий — виплата додаткової винагороди через введення воєнного стану (30 тис. грн, якщо немає боїв, 100 тис. грн отримують військові, які беруть участь в активних боях).

Орієнтовно військові частини зарахують виплати до 20 травня.