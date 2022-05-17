На Харківщині за добу відновили електропостачання для більш ніж 7 тис. абонентів – ОП

Травень, 17 в 17:22

У місті Харків, починаючи з 16 травня, відновив роботу міський транспорт. Його маршрути узгоджуються з місцями проведення ремонтних робіт, розповів заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

За його словами, лише за день на Харківщині аварійні бригади полагодили електропостачання для 5 400 споживачів центру області, також підключено 506 споживачів у селах Кулиничі та Мала Данилівка. Відновили електрику і в селах Баранівка, Козачок, Чорноглазівка, Коробки для 1 667 мешканців.

– До газу підключено 2 500 людей в Дергачах, а також 1 030 абонентів у селах Івашки, Олександрівка, Одноробівка, Гур’їв Козачок, Перовське та Лютівка. У Чугуєві полагодили водопровід, щоб люди мали хоча б холодну воду у своїх квартирах, – додає заступник керівника ОП.

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Також він розповів про відновлення інфраструктури і на Київщині, де лише за минулу добу відновили електрику в 15 населених пунктах.

– В Ірпені на 96% відновлено газопостачання, а ще два місяці тому тут були запеклі бої, – зазначив Тимошенко.

Він додатково нагадав, що у квітні уряд виділив громадам Житомирської області 100 млн грн на відновлення інфраструктури в найбільш постраждалих від війни районах. Ці кошти підуть на ремонт інженерних мереж, ліквідацію наслідків руйнувань, ремонт покрівель, заміну вікон і дверей, ремонт доріг та інше.

Також, за його словами, у Ніжинському районі Чернігівщини на дорозі Р-67 влаштовано тимчасовий проїзд замість зруйнованого. Паралельно з тим на території області триває відновлення електромережі, водоканалу, лікарень і дитячих садочків.

Нагадаємо, раніше Тимошенко розповів, що на відновлення інфраструктури у звільнених областях України з резервного фонду наразі виділено 1 млрд грн.