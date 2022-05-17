Росіяни вкотре обстріляли міст через Дністровський лиман на Одещині, випустивши по ньому вночі 17 травня дві ракети.

Ремонтні роботи потребуватимуть тривалого часу, але наразі вони неможливі, як і експлуатація мосту.

Про це повідомили в ОК Південь.

Нагадуємо, минулий ракетний удар відбувся 10 травня. До цього РФ поцілила у цей міст 26 та 27 квітня, а також 2 травня.

За даними ОК Південь, 16 травня росіяни також намагалися поцілити у непрацюючий міст через Дністровський лиман, проте влучили у будівлі мирних мешканців.