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Факти / Україна / Суспільство

Окупанти знову обстріляли Одещину: дві ракети потрапили в міст через Дністровський лиман

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
Окупанти знову обстріляли Одещину: дві ракети потрапили в міст через Дністровський лиман

Росіяни вкотре обстріляли міст через Дністровський лиман на Одещині, випустивши по ньому вночі 17 травня дві ракети.

Ремонтні роботи потребуватимуть тривалого часу, але наразі вони неможливі, як і експлуатація мосту.

Про це повідомили в ОК Південь.

Нагадуємо, минулий ракетний удар відбувся 10 травня. До цього РФ поцілила у цей міст 26 та 27 квітня, а також 2 травня.

За даними ОК Південь, 16 травня росіяни також намагалися поцілити у непрацюючий міст через Дністровський лиман, проте влучили у будівлі мирних мешканців.

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