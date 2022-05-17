Ракетні обстріли з боку РФ продовжаться, але матимуть інший характер – військовий експерт

Травень, 17 в 20:19

У Росії є ресурс, щоб тимчасово утримувати той чи інший плацдарм, а щодо війни на виснаження, то вона стосується саме виснаження окупантів.

Про це в ефірі телемарафону розповів військовий експерт Олександр Коваленко.

За його словами, Росія має ресурс на утримування тимчасово окупованих Луганської, Донецької та Херсонської областей. Саме тимчасово, бо утримувати їх тривалий час ресурсу недостатньо.

Зараз дивляться

— Якщо говорити про Херсонщину, то там зосереджено 17 БТГ. Цього не достатньо, щоб вести наступ у напрямку Миколаївської області або ще далі, якщо говорити про Одесу. Але цього ресурсу вистачає для утримання Херсона. В ідеалі це має бути 30-40 БТГ. Але нинішній ресурс вони можуть використовувати ще декілька місяців,- зазначив Коваленко.

Він відзначив, що Україна має відмінну стратегію, адже не кидає своїх воїнів “в м’ясорубку, як це роблять росіяни, наприклад, із форсуванням Сіверського Донця”.

— Використовуємо тактику оборонних дій та контрнаступ винятково тоді, коли буде виснажений той чи інший плацдарм та напрямок. Тобто війна на виснаження – це не якісь бойові дії, які тривають години чи дні, війна на виснаження – це війна на місяці. Але на виснаження саме окупантів.

За словами Коваленка, у лютому, на початку повномасштабного вторгнення, росіяни здійснювали за добу понад 100 ракетних пусків. Наразі за 24 години вони роблять 10-15 пусків.

— Це вже зовсім інші ракети. Це вже не Калібри, не Іскандери 9М723 і 9М728 та навіть не ракети К101. Це все більше ракети К59, П800, та й вони вже досить рідкісні. Це К22 – старі радянські зразки. Ми бачимо, що сучасні ракети, які вони встигли наробити за 10-20 років піку модернізації російської армії, вже дефіцитні.

Він зазначив, що ракетні обстріли України з боку РФ продовжаться, але матимуть інший характер. Тим більше, що старі ракети мають низьку точність, яка вносить певні корективи.