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Факти / Україна / Суспільство

У Харківській області заборонили продаж міцного алкоголю до кінця воєнного стану

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
пляшки з вином

У Харківській області почала діяти заборона на продаж міцних алкогольних напоїв до кінця воєнного стану.

Про це йдеться у наказі Харківської обласної військової адміністрації.

Заборонити на території Харківської області до припинення або скасування воєнного стану торгівлю алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі, за винятком лікарських чи дезінфекційних засобів, наголошується у наказі.

Проте заборона не стосується продажу слабоалкогольних напоїв з 9.00 до 15.00. У закладах харчування продаж слабоалкогольних напоїв дозволений до 21.00.

Повністю продаж алкоголю заборонено військовослужбовцям Збройних сил, Нацгвардії, правоохоронцям і всім особам, які мають зовнішні ознаки належності до силових структур – носять форму, мають зброю та спецзасоби.

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Наказ набрав чинності з 17 травня.

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Нагадаємо, що у Києві продовжили час продажу алкоголю в барах і ресторанах з 11.00 до 22.00. В Одеській області дозволили продаж усіх видів алкогольних напоїв з 9.00 до 18.00.

У Верховній Раді зареєстрували проєкт закону про адміністративну відповідальність за порушення комендантської години та продаж алкоголю.

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Фото: Unsplash

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