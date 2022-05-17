У “найкращих” традиціях: РФ показово карає командирів окупантів за поразки в Україні

Російсько-окупаційним військам не вдалося виконати жодного стратегічного завдання, про які пафосно оголосив президент країни-агресора Володимир Путін у промові 23 лютого перед повномасштабним вторгненням в Україну. Він мав намір захопити Київ та інші українські міста швидко та без втрат.

За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, щоб зменшити наслідки майбутньої політичної та кримінальної відповідальності, кремлівська влада намагається звинуватити у всіх невдачах та поразках командирів окупаційних частин та з’єднань.

– “Непереможна та легендарна” армія виявилася ордою вбивць, мародерів, ґвалтівників, боягузів під керівництвом нездар та злодіїв. Некомпетентність, російської військової верхівки перевершила всі очікування світової спільноти, – наголосили у Міністерстві оборони України.

Зокрема, за втрату гордості Чорноморського флоту Росії – ракетного крейсера Москва, був відсторонений від посади та заарештований командувач російського ЧФ віцеадмірал Ігор Осипов. Слідчі дії розпочали проти його першого заступника віцеадмірала Сергія Пінчука. РФ усунула з посади керівника шостої армії Збройних сил РФ Владислава Єршова та інших за величезні втрати військової техніки та озброєння.

У Міноборони України вважають, що ці показові покарання сприяють поширенню серед російських солдатів недовіри до своїх командирів. Воєначальники країни-агресора продовжують вражати світ своєю некомпетентністю та прагненням до самознищення, наголосили у Міноборони.