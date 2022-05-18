Травень, 18 в 14:01

Учасники національного мультипредметного тесту (НМТ), які не зможуть дістатися до місць проведення основної сесії, матимуть змогу подати заявки на участь у додатковій або спеціальній сесіях тестування.

Про особливості проведення тестування випусників розповів на брифінгу заступник керівника Офісу президента Олексій Дніпров.

– Випускники активно готуються до НМТ – альтернативи ЗНО в умовах воєнного стану. Вже затверджено календарний план організації та проведення цьогорічного тестування. Воно пройде в три сесії: основна – з 18 липня до 10 серпня, додаткова – з 16 до 20 серпня та спеціальна – з 12 до 16 вересня, – зазначив він.

За його словами, Міносвіти разом із ОЦВА затвердили перелік населених пунктів, у яких буде сформовано мережу тимчасових екзаменаційних центрів.

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– Це міста, де провести тестування дозволяє безпекова ситуація. Попередньо заплановано, що НМТ пройде у 20 містах України та у Києві. На жаль, сьогодні неможливо планувати проведення тестування у Донецькій, Луганській, Харківській, Херсонській областях та АР Крим. З міркувань безпеки назви попередньо визначених населених пунктів не оприлюднюються, – сказав Дніпров.

Чиновник повідомив, що учасники тестування з 20 травня до 7 червня включно на своїх інформаційних сторінках матимуть змогу підтвердити своє бажання взяти участь у НМТ і обрати з переліку найзручніший для себе населений пункт.

– Учасники, які не зможуть дістатися до місць проведення основної сесії, зможуть подати заявки на участь у додатковій або спеціальній сесіях тестування, – підсумував він.

Національний мультипредметний тест (НМТ) триватиме 90 хвилин і включатиме три дисципліни: українську мову, математику та історію України. Цього року він замінить зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО).

Фото: УЦОЯО