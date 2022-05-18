Лінія Маннергейма: як Запоріжжя укріплює свої позиції

Травень, 18 в 19:23

Захисники Запоріжжя створили навколо міста лінію Маннергейма. Українські військові оточили його трьома надійними колами оборони за усіма законами військової науки.

У мирних полях Запоріжжя видніються новозведені опорні пункти, які здатні витримати удар 152-мл гаубиці. Офіцери переконані, міцним пунктом бійці будуть задоволені.

У військових підручниках це зветься ешелонована оборона, тобто спеціальне укріплення навколо міста, яке допоможе захистити Запоріжжя від окупантів.

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– По нашим розрахункам – це є пояс безпеки Запоріжжя. Один з елементів лінії Маннергейма, – каже військовий.

Зводити фортифікації почали ще у березні. За словами військових, встигли укріпити позиції завдяки героїзму оборонців на Сході.

– Це все ми спроможні були збудувати завчасно, тому що весь основний тягар війни прийняли на себе хлопці, які воюють зараз на Донбасі і у Маріуполі, – каже речник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Ареф’єв.

За словами голови Запорізької ОДА Олександра Старуха, лінія розмежування, якої окупанти досягли до 5-7 березня, наразі залишається незмінною.