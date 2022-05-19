Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

На Харківщині ЗСУ знищили російський винищувач Су-24

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
Потребує перевірки
літаки РФ залетіли у зону бойових стрільб ЗСУ

Під Куп’янськом у Харківській області українські захисники знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34.

Про це повідомляє офіцер окремої 95-ої десантно-штурмової бригади ЗСУ Юрій Кочевенко.

– Щойно під Куп’янськом, Харківська область, ЗСУ знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Тому що це наше небо, – написав Кочевенко.

Читайте
Вибухи у чотирьох областях і Києві та евакуація з Азовсталі: що відбувається на 84-й день війни (онлайн)

Зараз дивляться

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка