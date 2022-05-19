На Харківщині ЗСУ знищили російський винищувач Су-24
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Під Куп’янськом у Харківській області українські захисники знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34.
Про це повідомляє офіцер окремої 95-ої десантно-штурмової бригади ЗСУ Юрій Кочевенко.
– Щойно під Куп’янськом, Харківська область, ЗСУ знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Тому що це наше небо, – написав Кочевенко.
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