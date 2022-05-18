На Київщині майже повністю відновили електропостачання — Офіс президента

Травень, 18 в 14:18

Відновлення електропостачання на Київщині наближається до завершення. Як повідомляє у Telegram заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, роботи замість 60 запланованих днів тривали 45.

– Це дуже важливий момент, і ми вдячні всім працівникам ремонтних бригад, які це зробили для людей, в чиї домівки разом з російськими окупантами прийшла темрява. До відновлювальних робіт було залучено понад 1 000 працівників з різних регіонів України. Живлення відновили у більше як 260 тисяч споживачів, — наголосив заступник керівника ОП.

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Загалом на Київщині, за його словами, російські окупанти пошкодили 10 000 км електроліній. Вартість робіт з їх відновлення склала 300 млн гривень.

– Але все це тільки цифри. За ними — реальні люди, енергетики, які зробили свою роботу та допомогли мешканцям Київщини стати на крок ближче до звичного життя, — зазначив Тимошенко.

Нещодавно він повідомляв, що в Ірпені, де ще два місяці тому йшли запеклі бої, станом на 17 травня було на 96% відновлено газопостачання.