Травень, 18 в 15:10

У російських пабліках спостерігається масове поширення фейків про начебто підготовку “провокації ЗСУ” в Донецькій області.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

— Повідомляють, що начебто в місті Костянтинівка (неокупована територія Донецької області, – Ред.) зайшло 16-19 військових ЗСУ, які переодягаються в форму росіян і готують вбивство цивільних, – розповів Андрющенко.

Він наголосив, що ця інформація та її підтримка “свідчить про чергову спробу обілити заплановані дії диверсійних груп, спрямовані проти цивільного населення”.

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Він закликав жителів області бути уважними та пильними, а також повідомляти про можливі шкідливі дії ворога або підозрілих осіб.

Напередодні Андрющенко повідомляв, що для залякування та придушення спротиву Маріуполь планують віддати кадирівцям.

За його словами, у Маріуполі вперше відбулася робоча зустріч за участю окупаційної адміністрації, депутата Держдуми РФ Дмитра Сабліна, який є куратором окупації Маріуполя з 2014 року, а також Адама Делімханова та Ахмеда Долгаєва, які, по суті, є частиною політичної влади Чечні.

Джерело: Петро Андрющенко